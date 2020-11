Zo strak is de vernieuwde Toyota Camry Hybrid - Autoblog.nl

Kijk, zo staat de vernieuwde Toyota Camry Hybrid straks bij de dealer.

Dat de Camry een facelift zou krijgen wist de doorgewinterde Autoblog-lezer natuurlijk al. Deze zomer werd de update voorgesteld voor de Amerikaanse markt. Dan is het een kwestie tijd voordat de Europese variant zou komen. En ja, daar is ‘ie dan eindelijk. We stellen de vernieuwde Toyota Camry Hybrid aan je voor.

Aan het karakter van het model is niets veranderd. Het is een luxe auto met alles aan boord in combinatie met een hybride aandrijflijn. Een Prius met een premium sausje zou je kunnen zeggen. Aan de motorisering hebben de Japanners niet gezeten. Dat is nog steeds een 2.5-liter 218 pk viercilinder hybride motor voor de Toyota Camry Hybrid facelift.

Wel nieuw is de ietwat gewijzigde voorbumper en grille. Volgens het merk moet de auto nu breder ogen. Een Victor Midsje, want het is optisch bedrog. De sedan is niet daadwerkelijk gegroeid in breedte. Aan de achterkant is wat minder gesleuteld, met enkel nieuwe achterlichten als opvallend punt. Verder nieuw zijn de komst van een setje 17- en 18-inch lichtmetalen velgen met een vers ontwerp. En laten we die kekke Deep Metal Grey kleur niet vergeten.

Voor het echte nieuws moet je aan boord zijn van de vernieuwde Toyota Camry Hybrid. Er zit een nieuw multimediasysteem in met een 7- of 9-inch scherm. De grootte is afhankelijk van de uitvoering. Je hebt nu Apple CarPlay en Android Auto aan boord. Kun je voortaan die telefoon met rust laten, scheelt je ook weer 240 eurie.

Wat de vernieuwde Toyota Camry Hybrid gaat kosten is niet bekend. Simpelweg omdat de Japanse autofabrikant de prijzen nog niet paraat heeft. De facelift staat vanaf het voorjaar bij de dealer.