Zo veel exemplaren Bentley Continental GT zijn gebouwd - Autoblog.nl

Bentley heeft een mijlpaal gehaald in het aantal gebouwde exemplaren van de Continental: zo veel van de Britse luxe coupé rijdt er rond!

Je associeert een luxeauto als een Bentley snel met een vierdeurs configuratie. Dit omdat de meeste van dit soort auto’s afgestemd zijn op gechauffeerd worden. De achterbank is het belangrijkste en het zorgt ervoor dat de auto’s vaak vierdeurs sedans zijn.

Coupé

Er waren al veel langer luxe coupés. In het geval van Bentley bijvoorbeeld de eerdere Continental uit de jaren ’90. Door de tweedeurs configuratie wordt duidelijk dat de achterbank – iets onpraktischer te bereiken dus – er minder toe deed. In deze auto mocht je zelf achter het stuur kruipen.

Alles aan deze auto laat echter blijken dat het een soort verkorte sedan is. Het heeft nog wel het statige van een Bentley, maar is niet een coupé in de meest pure zin van het woord. Daar brengt Bentley in 2003 verandering in.

De Continental GT kwam na de overname van Bentley door VAG op de markt. De auto werd uitgerust met een 6.0 liter grote W12 die we onder andere kennen van de Phaeton. In plaats van een sedan naar een coupé om te bouwen was de Continental GT gewoon een luxe coupé, gemixt met het idee van een Grand Tourer. Een soort Bentley Aston Martin, dus. De naam Continental werd gekozen als hoedtik naar de Bentley R-Type Continental uit 1952.

Grappig om te vermelden: in plaats van een coupé te maken van een sedan, werd er bij de Continental juist een sedan gemaakt van de coupé. De Continental Flying Spur hield het van 2005 tot ongeveer 2010 vol. De facelift van de Continental GT heeft deze sedan niet meegemaakt, omdat de sedan het unieke van de coupé niet kon evenaren.

Succes

De Bentley Continental GT was namelijk een regelrechte hit. Trouwens, was, is en zal zijn. De auto is na een zeer ingrijpende facelift en de introductie een compleet nieuw model nog steeds in productie. Er zijn genoeg versies van de Continental GT (geweest), waaronder een cabriolet (GTC), de Supersports (een ‘lichtgewicht’ extra hardcore versie), de iets mildere Speed en een hoop raceversies: vooral de GT3-racer is altijd spraakmakend geweest.

Succes is uit te beelden op vele manieren. Het feit dat concurrenten het recept van de Continental GT wilden kopiëren is één, want de Rolls-Royce Wraith was er waarschijnlijk niet geweest zonder Continental. Bentley durft de Continental GT dan ook de benchmark van zijn klasse te noemen.

Mijlpaal

Waarin het nog beter uit te drukken is: de productieaantallen van de Continental GT. De vaklui van Bentley in Crewe hebben de 80.000ste Continental GT – zo goed als volledig met de hand – in elkaar gezet. Het gaat om het bovenstaande exemplaar in Orange Flame. Het mag dan nummer 80.000 zijn, de auto gaat gewoon naar een klant die de auto als unieke configuratie heeft besteld.

Dit betekent dat er gemiddeld bijna 5.000 exemplaren van de Bentley Continental GT de fabriek verlieten. Dat terwijl die mogelijkheid van unieke configuratie door het absolute merendeel van de klanten werd omarmd. Bijna geen één van die 80.000 Continentals bestaat een tweede identiek exemplaar van. Respect! Of eh, splendid.

Bentley gooit nog wat cijfertjes onze kant op: vergelijk je de huidige Bentley Continental GT met zijn origineel in 2003, dan is de CO2-uitstoot van de auto met 48 procent gedaald. Dat terwijl het aantal pk met 27 procent is gestegen. Meer power, minder natuurschade.

Feestelijk

Om het succes van de Continental GT op een goede manier uit te beelden, heeft Bentley een aantal markante exemplaren van stal gehaald en bovenstaande foto gemaakt. Van links naar rechts:

Bentley Continental GT uit 2003, VIN 0001 (2003);

Bentley Continental GT Ice Speed Record (2007);

Bentley Continental GT Supersports (2010);

Bentley Continental GT V8 S (2013);

Bentley Continental GT3 (2015);

Bentley Continental GT Pikes Peak Record (2019);

Bentley Continental GTC (2020);

Bentley Continental Ice Race GT (2020);

Bentley Continental GT3 (2019);

vooraan: Bentley Continental GT 80.000th (2021).

Van late binnenkomer naar één van de speerpunten van de line-up: een Bentley hoeft al 17 jaar niet meer vierdeurs te zijn. We blijven de Continental GT dus nog meer zien.