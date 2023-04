Zo veel kost een rugzak voor de Renault Austral

Da’s een dure rugzak! Je krijgt dan wel een veel ruimere Renault Austral die ook nog eens Espace heet.

Bij de vorige Renault Espace werd al duidelijk dat het niet de traditionele MPV is zoals we die kennen. Het was een soort hoogpotige MPV die iets ‘stoerder’ moest lijken. Voor de nieuwste Espace gaat Renault nog een stapje verder. Hier is niks MPV meer aan. Sterker nog, het is gewoon een Austral met een rugzak. Een beetje wat we kennen van bijvoorbeeld de Nissan Qashqai+2/X-Trail en Peugeot 5008.

Prijzen

Uiteraard is dat wel precies wat de markt vraagt, dus de komst van een zevenzits Austral, al dan niet als Renault Espace, is logisch. Renault communiceert nu ook wat dat kost, zo’n Austral voor mensen die drie kinderen te weinig vinden. Je bent minstens 46.830 euro kwijt voor de Renault Espace. Tenminste, als je heel even geduld hebt. Dat is namelijk de uitvoering “techno” en die is ietsje later (medio 2023) beschikbaar. De op één na goedkoopste is de ‘Esprit Alpine’, het sportpakket van Renault dat debuteerde op de Austral. Die gaat 49.830 euro kosten en is wel per direct beschikbaar.

Iconic

Mocht je de topversie willen, dat is de “iconic”. Deze gaat je 52.030 euro kosten en is ook per direct beschikbaar. Alle versies van de Espace hebben standaard een zevenzits configuratie, maar als je een Austral met extra beenruimte wenst is een vijfzitter ook mogelijk.

Austral

Over de Austral gesproken: in harde vanafprijzen is de Espace bijna 10.000 euro duurder dan zijn korte evenknie. Daar moeten twee kanttekeningen bijgeplaatst worden. Namelijk dat de Espace dus begint bij de techno-uitvoering, wat bij de Austral niet de basisversie is. Ook kun je de Austral krijgen met een Mild Hybrid aandrijflijn met 130 pk óf de 200 pk sterke Full Hybrid, waar die laatste de enige aandrijflijn is voor de Espace. Voer je de Austral net zo uit als de Espace (E-Tech 200 techno) dan kom je uit op 43.830 euro. 3.000 euro goedkoper dan de Espace. Da’s niet gek voor de extra ruimte die de Espace biedt.

Concurrentie

Zoals gezegd hebben we ook nog even de belangrijkste concurrenten voor de nieuwe Renault Espace voor je. Let wel dat dit de basisprijzen zijn zoals vermeld door de fabrikanten in kwestie en niet bij alle merken betekent dat ook zeven zitplaatsen.

SEAT Tarraco Style Business Intense 1.5 TSI: € 41.600

Peugeot 5008 Active Pack Business 1.2 PureTech 130: € 42.570

Skoda Kodiaq Business Edition 1.5 TSI: € 43.390

Renault Espace techno E-Tech 200: € 46.830

Hyundai Santa Fe Comfort Hybrid: € 48.595

Nissan X-Trail Acenta e-Power 2WD: € 50.390

De Renault Espace is per direct te bestellen, voor de basisversie moet je dus nog even tot de zomer wachten.