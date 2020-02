Zo verliep de eerste testdag in de Formule 1

Max Verstappen deed de meeste rondjes, maar hoe zat het met zijn tijd op de eerste Formule 1 testdag?

Voor autosportfanaten is de periode november tot maart altijd de tijd om een hobby te zoeken. Want om de week voor de buis gekluisterd zitten op zondag zit er dan even niet bij. Als je je aangesproken voelt: maart komt er weer aan. Nu het gros van de liveries van de auto’s onthuld zijn, is het tijd voor de testperiode: het definitieve begin van het nieuwe seizoen. Vandaag was de eerste testdag in de Formule 1.

De disclaimer die altijd gegeven moet worden is dat de tijden een indicatie van dit moment zijn. Niks wat er vandaag gereden is, heeft iets te maken met het officiële seizoen. Wel zijn dus alle nieuwe auto’s van de partij en wordt er gereden op het Circuit de Catalunya in Barcelona. Dat is overigens niet het circuit waar het seizoen start, maar wel één van de eerste. Waarschijnlijk wilde de organisatie een extreem dure trip naar Australië voorkomen voordat de race daadwerkelijk plaatsvindt.

Max Verstappen

Dus kunnen we onze roze (of oranje) bril opzetten en ons even richten op Max Verstappen. Is de nieuwe RB16 een recept voor succes? De ‘resultaten’ worden gedeeld op Twitter en ook al is het dus niet meer dan een indicatie, wel mag er voor Nederland een vierde plaats genoteerd worden.

Zoals verwacht doen Hamilton en Bottas het al goed in de nieuwe Mercedes-bolide, maar de RB16 deed het ook prima. Samen met de auto van Sergio Perez, die een derde plek noteerde. Wel is Max degene die het meest fanatiek aan het rondjes rijden was, want zijn 168 ronden over het circuit in Barcelona was het meeste van de dag.

Het Formule 1-seizoen is met deze testdag dus los! Zoals gezegd kunnen we al snel genieten van de officiële races: in 15 maart gaat het feest los in Australië.