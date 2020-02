30.000 mensen gratis naar Motorbeurs Utrecht

Dit weekend is in Utrecht de officieuze start van het motorseizoen en als je in 2019 je motorrijbewijs hebt behaald, dan heb je geluk.

Groot aantal nieuwe motorrijders

De Bovag heeft uitgerekend dat er in 2019 ruim 30.000 mensen hun examen ‘verkeersdeelneming’ hebben gehaald. Dat is het hoogste aantal sinds 2002. Deze mensen mogen allemaal aanstaande donderdag gratis naar binnen bij de opening van de Motorbeurs in Utrecht.

De goednieuwsshow rondom motorrijden in Nederland gaat dus nog even door. Want ook de motorverkopen in 2019 gaven al reden tot juichen op de burelen van menig importeur. De start van 2020 is ook al weer goed qua verkopen. Naast een stevig briesje deze maand is er natuurlijk ook nog geen reden geweest om de motor te laten staan deze winter.

Motorbeurs Utrecht: Wat is er te zien?

De Motorbeurs Utrecht is traditioneel de beurs waar je heen gaat omdat je na die lange winter nu wel weer eens met je klauwen aan een motor wil zitten. Dus hop je winterpak aan en die druppellader van de accu en gaan. Want laten we eerlijk zijn. De Jaarbeurs Utrecht kan je maar op twee manieren bereiken. Met de trein OF met de motor. Vandaar dat de (gratis) motorparkeerplaats ‘op Utrecht’ altijd vol staat tijdens de Motorbeurs.

Royal Enfield Interceptor 650

Aangekomen in Utrecht heb je ruime keuze uit aanbod van kleding en occasions. Maar ook de importeurshal is prima gevuld. In 2020 zijn een aantal merken terug van weggeweest. Zo kan je al het motornieuws van Honda op de beurs zien, maar is natuurlijk ook de Kawasaki Z H2 aanwezig en de nieuwe modellen van BMW en Yamaha, Ducati, Triumph, Harley Davidson en Aprilia en Moto Guzzi. Daarnaast kun je ook een keer proefzitten op een Can-Am Ryker en op de modellen van bijvoorbeeld Royal Enfield. De MV Agusta importeur neemt naast de normale range ook een aantal modellen mee om het 75 jarig bestaan van het Italiaanse merk te vieren. Kortom: als je niet van motoren houdt moet je wegblijven. Maar voor de liefhebber is er genoeg te zien.

Praktische informatie Motorbeurs

De Motorbeurs Utrecht vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht en is geopend vanaf donderdag 20 februari t/m zondag 23 februari. De beurs opent om 10.00 uur en sluit op donderdag en vrijdag om 21.00 uur. Op zaterdag en zondag sluit de beurs om 18.00 uur. Kaartjes zijn ook alvast online te bestellen (scheelt je de wachtrij voor de kassa). Mensen die tussen de vorige Motorbeurs en deze editie hun motorrijbewijs hebben behaald mogen op vertoon van hun rijbewijs gratis naar binnen (geldt alleen op donderdag).

bron: Bovag