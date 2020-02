Slimmeriken hacken Tesla tot snelheidsovertreder

Wanted: dead or alive.

Een Tesla is, grof gezegd, een grote rijdende computer. Dat is helemaal niet erg, maar het risico van computers en dergelijken is dat ze makkelijk te hacken zijn. Tenminste, dat hoop je van niet. Elon Musk was echter zeer zeker van zijn zaak en daagde knappe koppen zelfs uit om een Tesla te hacken. En voegde toen ook daad bij het woord.

Waarom zou je mensen uitdagen om je product te kraken? Simpel: dan weet Tesla dat daar een zwakke plek zit. Zo kunnen ze het fiksen. Wat er toen ter tijd is gehackt is niet duidelijk, maar dat je door te hacken in het kloppende hart van je Tesla kan kruipen is dus duidelijk. Wat kan je er vervolgens mee? Zijn intelligentie om de tuin leiden, bijvoorbeeld.

De hackers in kwestie maken deel uit van het antivirusprogramma McAfee. Onder het mom ‘onderzoek’ hebben zij na 18 maanden twee Tesla’s kunnen kraken. Het gaat om een Model S en een Model X uit 2016. Het resultaat is dat de camera’s die Autopilot de instructie geven hoe hard je mag (via het lezen van borden). De auto kan dan accelereren op basis van welk bord hij ziet.

De Model S en X werden zo gemanipuleerd om een 35 mph-bord in de bebouwde kom te zien als een 85 mph-bord. De Tesla kon dus in de bebouwde kom accelereren naar 85 mph: zo’n 135 km/u. Uit zichzelf! Dat geeft een mooi excuus voor als je aangehouden wordt. “Ik deed niks: de auto accelereerde uit zichzelf!”.

Goed, ook een Tesla is dus te hacken. Dit soort taferelen zijn natuurlijk absoluut niet veilig, maar voor de slimmere krakers kun je dus je Tesla tot een outlaw maken. Dat is niet de bedoeling van autonoom rijden! (via Forbes, inclusief uitgebreide uitleg)