Vrije trainingen GP van de VS: tijden, penalties en meer

Het seizoen is al bepaald, maar kan Red Bull nu achterover leunen op Circuit of the Americas? De vrije trainingen geven een kleine indicatie.

Wie een spannende titelstrijd wil in de Formule 1, komt van een koude kermis thuis. Dit seizoen begon erg spannend met Ferrari als rasechte uitdager van Red Bull en Mercedes verrassend genoeg iets meer in de middenmoot. De balans is hersteld en dankzij een hele periode barslechte resultaten van Ferrari en een Mercedes dat zichzelf herpakte, is het nu vooral spannend wie in het coureurskampioenschap plek 2 pakt. Is het Perez, de teamgenoot van Max die de auto in ieder geval mee heeft? Kan Charles Leclerc zijn eer toch een beetje herstellen? Of is het George Russell, die een aardig consequent seizoen heeft gereden? Er is nog best veel om te vechten, ware het niet dat de eerste plek al bemachtigd is.

Vrije trainingen

Normaliter zijn de vrije trainingen avondkost, maar vanwege het tijdsverschil in Austin werd het nachtwerk. Vandaar dat we de boel even bundelen en alles overzichtelijk hier te vinden is voor zowel vrije training 1 als vrije training 2.

Pirelli

Wat al gelijk afweek in de tweede vrije training is de tijd. Normaal gesproken mogen de coureurs maximaal zestig minuten de baan op. Dat werd negentig minuten in VT2. Dit omdat de coureurs voor het eerst mochten rijden met de nieuwe Pirelli banden die vanaf 2023 gebruikt gaan worden. Voor de bestuurders is dit verder niet zo boeiend, het was vooral voor Pirelli en de andere leveranciers een mooie praktijktest voor het nieuw te gebruiken rubber.

Penalties

Voor twee coureurs wordt de kwalificatie later vandaag (ook vannacht) eentje met een handicap. Het gaat dan om Sergio Perez en Zhou Guanyu. De coureurs wisselen beide hun motor en beide hebben ze al hun toegestane motoren zonder penalty al gebruikt. Red Bull zet dus nog even alles op alles om de laatste paar puntjes binnen te sprokkelen voor Perez. Ook zit Red Bull bijna aan hun taks qua uitlaten, omdat zowel Perez als Verstappen hun zevende uitlaat hebben gekregen. Vanaf de achtste geldt ook daar een penalty als deze nogmaals gewisseld moet worden. Russell en Albon hebben hun vierde en laatste versnellingsbak gekregen. Dat het seizoen bijna afgelopen is betekent niet dat de strijdlust verdwenen is.

Nieuwe namen

Goed, tijden van de vrije trainingen. Wat we misschien eerst even moeten uitleggen is dat tijdens VT1 een hoop teams hun verplichte sessie met een testcoureur hebben verzilverd. De enige naam van iemand die al in de F1 heeft gereden is Antonio Giovinazzi, die voor Haas reed. Zijn sessie eindigde trouwens vrij vroeg dankzij een crash. Namen die je wellicht minder goed kent zijn Robert Shwartzman (Ferrari), Alex Palou (McLaren), Theo Pourchaire (Alfa Romeo) en Logan Sargeant (Williams). Dan verrast het je niet wanneer we die tijden op het bord zetten. Respectievelijk Leclerc, Ricciardo, Bottas, Latifi en Magnussen bleven hierdoor tijdens VT1 op de bank zitten.

Tijden VT1:

1. Sainz (Ferrari): 1:36,857

2. VERSTAPPEN (Red Bull): +0,224

3. Hamilton (Mercedes): +0,475

4. Stroll (Aston Martin): +0,603

5. Perez (Red Bull): +0,658

6. Alonso (Alpine): +0,856

7. Russell (Mercedes): +0,945

8. Gasly (AlphaTauri): +0,953

9. Norris (McLaren): +0,999

10. Vettel (Aston Martin): +1,184

11. Ocon (Alpine): +1,245

12. Zhou (Alfa Romeo): +1,419

13. Albon (Williams): +1,565

14. Tsunoda (AlphaTauri): +2,041

15. Schumacher (Haas): +2,065

16. Shwartzman (Ferrari): +2,094

17. Palou (McLaren): +3,054

18. Pourchaire (Alfa Romeo): +3,318

19. Sargeant (Williams): +3,468

20. Giovinazzi (Haas): +6,206

De nieuwe jongens maakten de eerste vrije training ietwat onconventioneel, maar dankzij de Pirelli-test was de tweede vrije training ook niet uiterst representatief. Daar mocht overigens wel iedereen weer in zijn eigen auto stappen. De top 10 voor VT2 ziet eruit als volgt:

1. Leclerc (Ferrari): 1:36,810

2. Bottas (Alfa Romeo): 1:37,525

3. Ricciardo (McLaren): 1:37,627

4. Sainz (Ferrari): 1:38,232

5. Schumacher (Haas): 1:39,507

6. Norris (McLaren): 1:39,547

7. VERSTAPPEN (Red Bull): 1:39,575

8. Hamilton (Mercedes): 1:39,698

9. Gasly (AlphaTauri): 1:39,840

10. Perez (Red Bull): 1:39,852

Vanavond om 21:00 vindt VT3 nog plaats en om middernacht is het tijd voor de kwalificatie. De race kijken kan vanaf 21:00 morgenavond. Alle andere zaken die je moet weten kun je uiteraard vinden in ons Tijden en wat je moet weten-artikel.