Zo vind jij je Tesla Model 3 terug bij de laadpaal

Startech geeft de Tesla Model 3 een opvallende bodykit.

Populair zijn heeft ook nadelen. In het geval van de Tesla Model 3 is één van de potentiële problemen het feit dat jouwe niet te onderscheiden is van die van de buurman. Het beperkte kleurengamma en vooral weinig visuele verbeteringen.

Aftermarket

Dus moet je zelf aan de slag, of met behulp van een derde partij wat modificaties aanbrengen. Een wrap kan al het juiste onderscheid maken, of een subtiele bodykit. Wie het net even wat verder wil laten gaan voor zijn Tesla Model 3, kan vanaf binnenkort terecht bij Startech.

Opvallen

Startech houdt hun visie op de Tesla Model 3 bepaald niet subtiel. Het gebrek aan grille wordt opgelost door een Lamborghini-achtige bumper te monteren. Aan de zijkant zitten er wat extra frutsels aan de zijskirts, want aerodynamica. Achteraan wordt de grotere diffuser meegespoten met de lak, zit er een heuse F1-style rain light in de bumper en wordt een grote spoiler gemonteerd. Die spoiler loopt overigens door over de flank, bijna tot aan de deur. Ook de velgen zijn coole Startech-units.

Details

Ook gaat de Startech Tesla Model 3 mee met de huidige trend der doorlopende achterlichten. Dat ziet er wel een beetje uit alsof iemand een lichtbalk heeft besteld op AliExpress en zelf heeft gemonteerd. Ook haalt Startech de Tesla-logo’s weg en en dat hoeft ook niet perse. Ten slotte wordt de stance van de auto verbeterd door een set veren. Dat helpt ook met de actieradius, trouwens.

Prijzen zijn los per onderdeel te bestellen, het totaal komt uit op zo’n 6.500 euro. Bestellen kan op de site van Startech.