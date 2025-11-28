Ook deze stad denkt Amsterdam te zijn…

Omdat ze ook grachten hebben?

Gidsstad Amsterdam stippelt het allemaal voor je uit. Lage maximumsnelheid, hoge parkeertarieven en een verbod op fatbikes. Wat 020 kan kunnen wij ook dachten ze in 033. Ja in Amersfoort.

Ze kijken daar wel vaker jaloers naar de hoofdstad. De wethouder had de parkeertarieven al naar hemelse tarieven geüpgraded, maar hij ziet nog meer positiefs uit de hoofdstad voor zijn stadje Amersfoort.

Met 30 veel veiliger in Amersfoort

Dus moet de maximumsnelheid op veel plekken in de stad terug naar 30 kilometer per uur. Nog niet zo rigoureus als in de voorbeeldstad dat het overal naar 30 gaat, maar wel op veel plekken. Want ook in Amersfoort is het té druk met het verkeer.

Door dat drukke verkeer gebeuren er meer ongelukken. In de stad waren het er vorig jaar 1.150 waarbij er zes doden vielen en 176 keer iemand gewond raakte. Omdat in andere gemeentes (lees Amsterdam) het aantal ongelukken is afgenomen na het verlagen van de snelheidslimiet, dacht verkeerswethouder Tyas Bijlholt van D66 huize, dat kunnen wij ook!

Door met elkaar langzamer te rijden maken we Amersfoort veiliger en leefbaarder voor iedereen. Iedere inwoner, van jong tot oud, moet zich veilig kunnen verplaatsen door de stad. Wethouder praat als een wethouder

Tweederde van de stad

Lokale omroep RTV Utrecht meldt dat nu al in tweederde van Amersfoort een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Vanaf eind januari komt daar nog een tiende van de straten bij.

Ook op plekken waar je nu nog 70 mag wordt de snelheid verlaagd. Daar mag je vanaf eind januari nog maar 50 rijden. Dat wordt nog pittig, want die wegen zijn daar niet voor ingericht lijkt ons.

Nog wel een klusje hoor. Want om de snelheidsverlaging goed kenbaar te maken moet de gemeente 900 nieuwe borden gaan plaatsen. Daar begint Amersfoort in december al mee. Eerst nog met een sticker er overheen, maar vanaf 30 januari 2026 gelden dan overal de nieuwe snelheidslimieten. Amersfoort wil gewoon Amsterdam worden.