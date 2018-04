Deze Fransoos is het koopje van het jaar

Dit is geen slechte deal.

De titel ‘Koopje van het jaar’ verwacht je eerder op een eigenzinnige occasion dan op een nieuwe auto. Sowieso moet je goedkoop en nieuw met een flinke korrel zout nemen in de autowereld. Nieuwe auto’s zijn duur: geef je jezelf een budget van 10.000 euro, dan kun je niet eens een nieuwe auto kopen. Een kale Suzuki waarvan het merendeel plastic is kost al tegen de 11.000 euro, laat staan de opties.

Het was een inspiratie voor MPM Motors. Het in 2010 opgerichte Franse bedrijf presenteert hun eerste wapenfeit: de PS160. En ja, zonder opties kan hij van jou zijn voor precies 9.990 euro. Sceptisch? Zou ik ook zijn, Frankrijk kennende. MPM Motors doet het net even anders. Niks, vierkante elektromeuk met een retronaam (oké, de naam MPM PS160 is nou ook niet bepaald rijp voor de geschiedenisboeken, maar toch): het is gewoon een heuse vierzitter. Een vierdeurs coupé zou je het zelfs kunnen noemen. Technisch gezien is dit dus een Mercedes CLA, maar dan voor nog geen 10.000. Interesting…

Kijken we naar de info die MPM beschikbaar stelt, dan zou je zelfs zeggen dat het eigenlijk een prima auto is. Hij wordt aangedreven door een 1.6 liter grote 4-in-lijn die ze hebben geleend van Mitsubishi. Hij weegt 1225 kg en zoals al gezegd, plaats voor vier. De motor is niet uit een Carisma van 20 jaar geleden gejat, of iets dergelijks. Hij voldoet gewoon aan de Euro 6 normen. Standaard krijg je ook nog 18-inch jetsers, sportkuipen, verwarmde spiegels en elektrische ramen voor én achter.

Nadelen? De motor perst er slechts 100 pk en 138 Nm uit. Ook al staat het nergens vermeld, als ik mag gokken wordt dat verdeeld over de voorwielen. Sportief uiterlijk, maar geen strepentrekker dus. Op de optielijst staat ook niet een Burmester 15-speakersysteem die je via het touchscreen bedient, in plaats daarvan krijg je een Alpine inbouwsetje met 4-speakers. Luxe opties waren niet te verwachten, maar het interieur is, zoals ze dat wel eens zo mooi zeggen, zowat een kuur voor ADHD. En laten we eerlijk zijn: die hoofdsteun achterin zit wel heel dicht tegen het plafond.

Dat zijn dan ook de enige echte aanmerkingen op de PS160. Want ja, het moet weer gezegd worden, wat verwacht je anders voor 10.000 euro? Het is niks meer en niks minder dan de gevestigde orde die voor dit soort bedragen over de toonbank vliegen. En die zien er niet uit als een Bugatti Chiron.

Oké, die vergelijking gaat een beetje ver. Maar hierboven zie je een screenshot uit de heuse configurator. Voor diegene die het heerlijk vinden om een beetje te klooien met configurators, zeg er geen afspraken voor af; je bent binnen 30 seconden klaar. Zowel het voor- als nadeel van de PS160 is dat je alleen kan kiezen tussen kleuren – waaronder two-tone “Chiron-look” – het zorgt er wel voor dat de auto met de duurste opties slechts 12.000 euro kost. De optielijst bij Duitse merken bevatten hele opties die 12.000 kosten. En nogmaals: een BMW 5-Serie kun je alleen in het blauw, wit, zwart en grijs bestellen. Al helemaal geen kekke kleurtjes in Chiron-look.

Om het artikel positief af te ronden: doet MPM een ‘Chineesje’? Dat het totaalplaatje in theorie hartstikke leuk klinkt maar bij belangrijke zaken zoals veiligheid snoeihard door de mand valt? Het zal je verbazen. Bij het lezen van drivers airbag als een ‘feature’ van de PS160 is het even slikken, maar qua vouwen van plaatwerk valt het allemaal reuze mee. Vooruit, het zal geen 5-sterren zijn, mede dankzij het ontbreken van moderne veiligheidssystemen zoals City Braking en dergelijke. Maar, ja daar komt hij weer, het kost 10.000 euro.

Het doel van MPM is dan ook niet om de autowereld een technische revolutie aan te bieden. Het doel is ook niet om een zo goedkoop mogelijke sportwagen te bouwen. Het doel is om een universele auto te bouwen, gemaakt in Europa, voor Europa. Eentje waarmee je wel voor de dag kunt verschijnen omdat naar mijn bescheiden mening het ding er nog best prima uitziet. Je moet je dan ook niet afvragen of het een super-auto is. Je moet je afvragen: wil ik liever dit, of een Celerio, die bijna 1.000 euro DUURDER is? Ik zou het wel weten.