Zó wil de IAA in 2021 een beurs organiseren - Autoblog.nl

Een fysieke beurs organiseren is dit jaar lastiger, zo wil de IAA het in 2021 laten plaatsvinden.

De IAA van 2021 zal een andere beurs zijn dan we gewend zijn. Sowieso vanwege de locatie. Want na ruim zestig jaar is de IAA niet meer in Frankfurt. München is uitgekozen als de nieuwe thuisbasis van de autobeurs, kennelijk een plek vol met technologische bedrijven, startups en onderzoeksinstituten.

Het tweede punt heeft – gek genoeg – ook met de locatie te maken. Een flink deel van de IAA-beurs zal in 2021 namelijk juist niet in München plaatsvinden, maar over de hele wereld. De IAA werkt namelijk aan een ‘hybride’ beurs, schrijft Automotive News Europe. Bij hybrides denken petrolheads natuurlijk aan auto’s als de McLaren P1 of de Toyota Prius, maar dat is niet wat de Duitsers hier bedoelen. Nee, ze willen zowel digitale als fysieke beursonderdelen organiseren.

Dit doen ze vooral vanwege buitenlandse autofabrikanten. De Duitse autobouwers kunnen immers vrij makkelijk naar München navigeren. Voor Franse fabrikanten, om maar iets te noemen, wordt het echter een ander verhaal. En laten internationale reizen nou net iets zijn waar veel bedrijven en overheden nu niet heel erg blij mee zijn. Het is maar de vraag of dat in september, wanneer de beurs plaats moet vinden, anders zal zijn. Zeker iets als een beurs, waarbij heel veel mensen bij elkaar komen en het praktisch onmogelijk is om besmettingen helemaal uit te sluiten.

Op dit moment hebben Volkswagen, BMW en Daimler al aangegeven mee te doen aan het evenement. Ford, Hyundai, Polestar en een clubje Chinese bedrijven doen ook mee. Toyota, Renault en Stellantis hebben echter nog niet gereageerd. Volvo heeft al aangegeven niet mee te willen doen. Bij een beurs wil je natuurlijk zoveel mogelijk deelnemers, daarom dat de IAA er alles aan doet om ook in 2021 veel bedrijven mee te krijgen.

Hoe dit hybride gedeelte er precies uit moet gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk. ANE heeft het over ‘marketingberichten die via tekst, beelden en video’s gestuurd kunnen worden langs verschillende digitale kanalen’. Dat zijn dus de reguliere persberichten en YouTube-filmpjes zoals we die nu ook krijgen. Daar ligt wel een klein gevaar voor de IAA. Want als je nu al weet dat je een groot deel van de beurs thuis kan volgen, waarom zou je dan nog naar München afreizen? De hele toegevoegde waarde van een beurs is anno 2021 juist het hele fysieke aspect. De IAA moet er dus goed voor zorgen dat er daadwerkelijk iets te zien is in de beurshal, anders zou je je kunnen afvragen waarom de hele beurs niet gewoon virtueel wordt…