Rechter verbiedt Parkeerwekker, toch geen 'geheugensteun' - Autoblog.nl

Jammer voor wie ‘geheugenproblemen’ heeft, de rechter verbiedt de Parkeerwekker-app.

Een beschermer die optreedt tegen de geldwolven van de gemeente en een geheugensteuntje voor de gemiddelde Nederlander. Zo probeerde Parkeerwekker zijn eigen voortbestaan te redden. De app werkt samen met een slimme dashcam en kan herkennen of er een scanauto van de gemeente langsrijdt. Met die scanauto’s controleren gemeenten of mensen wel of niet hebben betaald voor hun parkeerplekje. Heb je niet betaald, dan krijg je een boete. Ziet Parkeerwekker echter zo’n scanauto, dan krijgt de bestuurder een berichtje en kan deze nog snel betalen voor het parkeren.

De app werkt nu in meerdere Nederlandse gemeenten, waaronder Amsterdam. Deze gemeente was niet zo blij met de app en wilde deze verbieden. Parkeren is voor veel gemeenten namelijk een flinke inkomstenbron, de Parkeerwekker-app dreigde deze inkomstenbron te verkleinen. Parkeerwekker bleef echter stug volhouden, dus sleurde de gemeente Amsterdam de makers van de app voor de rechter.

Vandaag was de uitspraak, de rechter verbiedt per direct Parkeerwekker. De ontwikkelaar van Parkeerwekker zei onder meer dat de app ‘goede bedoelingen heeft en een legitiem doel nastreeft’ en ‘vergeetachtige parkeerders’ eraan herinnert dat ze parkeergeld moeten betalen. De rechtbank was het hier niet helemaal mee eens en zegt dat de app eigenlijk te laat waarschuwt. Je moet immers zodra je parkeert betalen voor parkeren, niet pas als er zo’n scanauto langsrijdt.

De ontwikkelaar zei daarnaast dat de app vooral is bedoeld voor mensen die vergeten om voor parkeren te betalen, terwijl de gemeente denkt dat het vooral om mensen gaat die nooit van plan waren om te betalen. De rechter volgt hierin de gemeente, deels vanwege de woorden van @willeme.

De organisatie achter Parkeerwekker heeft een advocaat aangesteld en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Ze doen het enkel om ‘onnodige boetes’ te voorkomen. Juist, Viagra helpt ook tegen rugpijn, maar men gebruikt voornamelijk ergens anders voor. Een stukje dat de rechtbank van ons citeerde. Citaatception?

Parkeerwekker zet dus aan tot onrechtmatig gedrag, stelt de rechtbank. De ontwikkelaars wijzen nog op Flitsmeister en Waze, deze apps waarschuwen ook voor snelheidscontroles en zijn immers niet illegaal. ‘En als zij het mogen, mogen wij ook!’, denken de ontwikkelaars kennelijk. Het probleem is alleen dat een Nederlandse rechter zich nog nooit heeft gebogen over deze twee apps. Het is dus simpelweg nog niet bekend of die apps wel of niet rechtmatig zijn.

De rechter verbiedt daarom het bedrijf achter de app om Parkeerwekker nog in de gemeente Amsterdam aan te bieden. Ook moeten ze 1786,83 euro betalen aan juridische kosten. De oprichter van de app zegt tegen Tweakers teleurgesteld en oneens met de uitspraak te zijn. Hij weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. Vooralsnog is de app alleen in Amsterdam verboden, in andere steden niet.

Foto: Lamborghini Urus een Bijzondere Spot van @P406 via Autojunk.nl.