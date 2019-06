Dit wonder in beige gaat de A2 verfraaien

Papa moet immers wel een verstandige auto leasen!

Vorige week werd vernieuwde Skoda Superb onthuld. De nieuwe, grote hatchback van Skoda is de perfecte zakenlino/gezinsauto. Zeker in de ‘Combi’-uitvoering zul je qua ruimte weinig wensen over hebben. Voor velen is de Superb nét even een maatje te groot.

Niet getreurd, er is nog altijd een Skoda Octavia. Ondanks dat het een prima auto is (die nog immens populair is in de lease), beginnen de jaartjes te tellen. De auto is geïntroduceerd in december 2012 en enkele jaren geleden voorzien van een facelift. Hoogste tijd voor een compleet nieuwe model dus.

Het Russische Kolesa.ru nam alvast het initiatief om aan te tonnen hoe de derde generatie Octavia eruit zou kunnen komen te zien. Kolesa zit er overigens niet vaak heel erg naast met hun voorspellingen. In het geval van de Octavia is dat ook niet heel erg vreemd. De Octavia is altijd een behouden auto geweest met een strakke snit. Sowieso behoudt zijn hatchback koetswerk met sedan-achtige looks.

Verder zien we strakkere koplampen en plattere achterlichten, net zoals we die aantreffen bij de vernieuwde Superb. Ook hier staat er in chique letters S K O D A op de achterkant. Dat is net zo ironisch als in sierlijke letters ‘Boerenkool met kuiltje jus en rookworst’ op een menu-kaart schrijft. De vernieuwde Octavia maakt zijn debuut op de IAA in Frankfurt aan het einde van dit jaar. Uiteraard zal de zeer populaire Octavia Combi ook terugkeren.