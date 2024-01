Deze Audi is stiekem een Range Rover

Er staan wel vier ringen op de neus, maar eigenlijk is dit helemaal geen Audi.

Deze week maakten we kennis met de Audi Q8 e-tron edition Dakar, die binnenkort gewoon te bestellen is. Je kunt echter ook een échte Dakar-auto kopen van Audi. Er wordt namelijk een Audi Dakar-auto uit 1986 geveild.

We zeggen wel Audi, maar eigenlijk is dit helemaal geen Audi. Hoewel de Audi Quattro helemaal geen gek uitgangspunt zou zijn voor een Dakar-racer, heeft deze auto een hele andere basis. Geloof het of niet, maar onder dit koetswerk gaat een Range Rover schuil.

Deze creatie is het werk van een zekere Italiaan genaamd Franco De Paoli. Hij wilde in de jaren ’80 een auto bouwen die de Dakar-rally kon trotseren. Het besloot het onderstel van een Range Rover te combineren met de looks van een Audi Quattro.

Zodoende is deze auto voorzien van een ingekort Range Rover-chassis. Dat niet alleen, ook motorisch is het een Range Rover. Onder deze motorkap vindt je geen Audi-vijfcilinder, maar een 3,5 liter Range Rover V8. Die heeft wat upgrades gekregen en levert nu 230 pk en 824 Nm aan koppel.

Meneer De Paoli heeft vijf prototypes gebouwd van deze Range Rover-Audi en volgens de plaquette op het dashboard is dit nummer 001. De auto is ook daadwerkelijk in actie gekomen: in 1986 en 1987 nam deze auto deel aan de Dakar Rally en de Rallye de l’Atlas.

Deze ‘Audi’ heeft de nodige ontberingen moeten doorstaan, maar dat zie je er niet aan af. In 2021 heeft deze De Paoli namelijk een restauratie ondergaan. Daardoor ziet deze Dakar-veteraan er weer pico bello uit.

De auto staat momenteel in het thuisland van zijn maker (Italië) en wordt geveild via Collecting Cars. Mocht je interesse hebben: je kunt nog meebieden tot en met dinsdag 19.56.

