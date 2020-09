Zo wordt de Toyota GR Yaris met 261 pk gemaakt - Autoblog.nl

De eerste échte Toyota GR Yaris is geboren en daarmee is de Japanse hot hatch een levensecht feit.

Geen concept, geen render, geen prototype. Een echt productieauto die op de openbare weg mag rijden. Bij Toyota kan de champagne geschonken worden, want de eerste GR Yaris is inmiddels geproduceerd. Een lang traject dat uiteindelijk tot een productie heeft geschopt. Gelukkig zien we anno 2020 nog af en toe van dit soort knotsgekke projecten werkelijkheid worden.

De allereerste Toyota GR Yaris rolde in de Motomachi-fabriek in Toyota City, Japan van de band. Het betreft hier een hagelnieuwe productielijn. De GR Yaris is een uniek karretje. Met een 1.6 turbo driecilinder, goed voor 261 pk en 360 Nm koppel, en vierwielaandrijving heb je een gerecht dat we nog niet eerder hebben gezien. Met dit vermogen is Toyota dan ook trots om te melden dat dit de krachtigste 3-cilinder productiemotor ter wereld is.

Natuurlijk heeft Toyota de productielijn niet exclusief voor de GR Yaris gemaakt. Dit model is gewoon het eerste model dat gebruik maakt van die nieuwe lijn. Uiteindelijk rollen alle toekomstige GR producten van Toyota van deze band.

Eerder dit jaar werd bekend dat de hot hatch zo’n 60 mille ging kosten. Het is uiteindelijk afwachten hoeveel liefhebbers we gaan zien met deze bijzondere Toyota GR Yaris. In november komt de hatchback naar ons continent.