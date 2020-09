Opel Mokka met benzinemotor én sportuitvoering - Autoblog.nl

De Opel Mokka met benzinemotor, diesel én sportuitvoering staan binnenkort bij de dealers!

We gaan deze woensdag ochtend verder met keihard autonieuws. Ditmaal in de vorm van de Opel Mokka, die turbo-power krijg en extra veel luxe. Althans, het is allemaal mogelijk op de kekke crossover van Opel.

Crossover

De Mokka opereert in een crossoversegement. Dat is niet bij alle petrolheads een populair segment, maar hey: aangezien er heel veel mensen crossovers kopen én er heel veel mensen autoblog lezen (waarvoor dank!), kan het niet anders zijn dat er stiekem veel lezers toch een crossover (willen) hebben.

Nieuwe huisstijl

In het geval van de Mokka is het ook zeker geen probleem, want het is echt een gaaf ding geworden. De vorige Mokka was een prima auto, maar met de nieuwe Mokka heeft Opel een nieuwe huisstijl geïntroduceerd en deze staat erg goed. Dat niet alleen, het is heel herkenbaar Opel zonder retro te zijn. Erg knap gedaan.

Opel Mokka met benzinemotor

Door naar het Mokka-nieuws. Want de Opel Mokka is er nu ook met verbrandingsmotoren. Dat die eraan zaten te komen was al bekend, maar de auto maakte zijn debuut als volledig elektrische Opel Mokka-e. Er zijn geen grote verschillen tussen de Mokka met ‘plofmotor’ en de Mokka-e, op de badges en uitlaten na.

Keuze

Er zijn drie motoren-varianten, twee maal benzine en een zelfontbrander. We beginnen met de Opel Mokka met benzinemotor. Er is een 1.2T in twee varianten. Het begint met de 1.200 cc turbo met 100 pk en 205 Nm, die alleen verkrijgbaar is met een handgeschakelde zesbak. Die bak krijg je ook standaard op de 1.2T met 130 pk en 230 Nm, maar een automaat is optioneel mogelijk. Ten slotte is er één uitvoering van de 1.5 diesel, met 110 pk en 250 Nm. Deze heeft altijd een handbak.

Opel Mokka GS Line

Een andere noviteit is de GS Line uitvoering. Het lijkt een beetje de opvolger te zijn van Opels voormalige OPC-line. Deze kun je herkennen aan de zwarte exterieurdetails (die normaliter chroom zijn), tweekleurig dak, ‘Opel Vizor’ in hoogglans zwart en rode accenten bij de luchtopeningen. De lichtmetalen wielen zijn ook zwart en het dak is eveneens in die kleur gespoten. In het interieur heeft de Mokka GS Line unieke bekleding en een zwarte hemel.

De verkoop van de Opel Mokka met benzinemotor (en diesel) start aan het einde van september 2020.