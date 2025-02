Jeremy Clarkson keert terug op televisie in autoprogramma!

De oud-presentator van Top Gear en The Grand Tour keert binnenkort terug op de buis.

De inmiddels 64-jarige Jeremy Clarkson kan er geen genoeg van krijgen. Na het beëindigen van zijn glorieuze samenwerking met James May en Richard Hammond zou Clarkson het wat rustiger aan gaan doen. Vervolgens ontdekte de televisiepresentator het boerenleven. Hij werkt momenteel al aan het vierde seizoen van Clarkson’s Farm. Maar zijn autohart blijft kloppen. Daarom is Jeremy Clarkson binnenkort terug in een autoprogramma.

Helaas zal de comeback van korte duur zijn. Clarkson komt voor in één aflevering van Car SOS. In dit programma van National Geographic reizen presentatoren Tim Shaw en Fuzz Townshend stad en land af om vooral klassieke auto’s te restaureren. Het idee is dat de auto-eigenaar geen benul heeft van de opknapbeurt. De auto’s worden door kennissen opgegeven.

Tegenover Daily Star spreekt presentator Tim Shaw zijn lof uit over Clarkson. ”Jeremy vond het prima dat we een bus vol mensen meenamen. Ik bedoel, denk aan zo’n zestig vreemdelingen die ineens op je erf staan! We zijn ongeveer een half uur bij Jeremy geweest. Hij was vriendelijk, en natuurlijk sarcastisch en grappig. Hij gaf oprecht om het welzijn en zowel het team en, het belangrijkste, de autobezitter”, zegt Shaw.

Wanneer is Jeremy Clarkson terug op televisie?

De eerste aflevering van het dertiende seizoen van Car SOS wordt op 13 maart gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk. Clarkson komt pas voor in aflevering vijf. Hierin helpt Clarkson bij het restaureren van een Land Rover Discovery Series 1. Wanneer deze aflevering voor ons Nederlanders en Belgen te zien is, is niet bekend. Voorlopig krijgen wij alleen nog herhalingen van oude seizoenen te zien op National Geographic.