Zo zet je de ‘oude’ Octavia in het zonnetje

Met een oude, oude Octavia, én een bonus!

Toegegeven, daar de Octavia RS een gaaf ding is, is de huidige generatie Octavia an sich aan vervanging toe. Dat gebeurt ook binnenkort, toch neemt Skoda een exemplaar van de hete middenklasser mee naar de IAA. Dat heeft een reden: naast de Octavia RS staat ook een Skoda Octavia, maar dan eentje uit 1959. Dat is zestig jaar geleden, dus tijd voor een feestje.

Waarom dit duo onze aandacht trok is het duo wat er naast staat. Want al is de IAA er niet zo’n podium meer voor, Skoda is de enige die twee mooie dames laat poseren tussen de Octavia’s in. Het kan nog!

De Octavia zal naar verluidt in 2020 opgevolgd worden door een compleet nieuw model. Denk aan de Scala als je een preview wil voor de techniek. Voor Nederland zal dat wellicht wederom een interessante auto worden.