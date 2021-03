Skoda Octavia Pro moet naar Nederland komen - Autoblog.nl

De Skoda Octavia Pro zou bijzonder geschikt zijn voor Nederland. En nee, niet alleen vanwege de oranje lak.

De Octavia is zo’n typische auto die je bij elke verjaardag wel een keertje aanraadt, samen met de Honda Jazz en Toyota Camry. Mensen die een deugdelijke, ruime, praktische en comfortabele auto wensen die op alle punten goed scoort. Sommige dinosauriërs moeten even de wenkbrauwen fronsen bij het horen van de merknaam (“Skoda?”). Echter, sinds de jaren ’90 is het een volwaardige VW-ondermening met een keurige staat van dienst.

Skoda Octavia Pro

Wij Nederlanders houden er wel van. Ja, een gemiddelde Skoda heeft niet echt veel sjeu of ‘emozione’, maar wel veel uitrusting en centimeters. Wat dat betreft is de nieuwe Skoda Octavia Pro verplichte klost voor de Nederlandse markt. Want naast het feit dat de auto oranje is (op een van de foto’s, weliswaar), zou deze auto uitstekend geschikt zijn voor onze markt.

Langere wielbasis

Want je kan dan als de kinderen door blijven groeien (Skoda rijders planten zich nog weleens voort) Octavia blijven rijden. Nederlandse kinderen kunnen enorm lang worden en in de Skoda Octavia Pro kunnen ze hun benen kwijt. De wielbasis is namelijk een stuk langer dan bij de reguliere liftback en stationwagon. Het scheelt 4,4 centimeter. De totale lengte groeide met 6,3 centimeter.

De Skoda Octavia Pro krijgt daarnaast de bumpers voor en achter van het snelle RS-model. In het interieur zijn we een 12-inch groot infotainment scherm en een 10,25 inch virtuele cockpit. Een heads-up display is ook mogelijk. Er is maar één motor-bak configuratie: een 1.4 viercilinder TSI-motor gekoppeld aan een zeventraps DSG. Deze is goed voor 150 pk en 250 Nm.

Het slechte nieuws, de lange Octavia is alleen bestemd voor de Chinese markt. Deze wordt naast de reguliere derde generatie Octavia geleverd (wij zitten inmiddels op generatie nummer 4). Er zijn geen plannen over import naar Nederland. In China worden heel veel auto’s geleverd met een grotere wielbasis. Het is daar een gewoonte om je te laten rijden, ook als je niet een Captain of Industry in een Audi A8 bent.

Wat denkt u? Zou je een dergelijke lange versie overwegen? Of toch maar liever een elektrische crossover uit China?