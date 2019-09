Werp een blik op de gulzige mond van de Macan Turbo

Glimlachen als nooit tevoren.

Tegenwoordig wordt er wel eens gezeurd over het schijnbaar eindeloze ge-downsize. Bij nagenoeg alle merken moeten de grote, luide motoren plaatsmaken voor kleinere, zuinigere exemplaren. Enkel kommer en kwel is het niet, want het vermogen blijft tegelijkertijd wel gewoon stijgen. Zo ook bij Porsche. De nieuwe Macan Turbo is hiervan een goed voorbeeld.

Ten opzichte van zijn voorganger moet de Porsche Macan Turbo qua motorinhoud liefst 0,7 liter toegeven. De nieuwe biturbo zescilinder is 2,9 liter groot, de uitgaande krachtbron heeft een inhoud van 3,6 liter. Het vermogen is echter met 10 procent toegenomen. In plaats van 400 pk heeft de nieuwe Macan Turbo nu 440 pk en 550 Nm. Hiermee kan de krachtigste kleine SUV van Porsche in 4,3 seconden naar de 100 km/u snellen. Zijn topsnelheid ligt op 270 km/u.

De nieuwe generatie Macan Turbo is ook lekker aangedikt. Op zo’n beetje alle vlakken die je kunt bedenken is hij door Porsche betast. Zo heeft hij 20″ velgen, een achterspoiler en een sportuitlaatsysteem met vier uitlaten. En natuurlijk dat onfatsoenlijk grote smoelwerk, waar drie flinke luchtinlaten te bekennen zijn.

