Zo zet Kia andere automerken aan het denken

Een nederige én goede zet van de Zuid-Koreaanse techgigant! Althans, Kia wil dat je zo denkt.

Hier in Nederland krijgen we er niet heel veel van mee, maar in de Verenigde Staten smijten bedrijven met miljoenen om een beroemdheid te gebruiken voor een promotiespotje bij sportevenementen. Waar het hier bij enkel voetbal blijft, zijn ze in de VS gek op onder andere basketbal, hockey en natuurlijk American football.

De Superbowl is zo’n beetje het belangrijkste sportevent waar reclamespotjes een hoofdrol spelen. Vorig jaar was Jeff Goldblum het gezicht van Jeep, Keanu Reeves voor Squarespace en Steven Styler voor Kia. Laatstgenoemde gaat het dit jaar anders doen.

Het heeft een groot feelgood-meuk en ‘kijk ons een goed zijn’-gehalte, maar desalniettemin gaat het automerk het goede voorbeeld geven. In een advertentie zegt Kia dit jaar geen geld uit te geven aan een beroemdheid om het merk te promoten tijdens sportevenementen. Het vrijgekomen budget wil Kia gaan besteden aan het onderwijs.

Kia heeft zichzelf wel ingedekt. Zo zijn de woorden ‘This Year’ veelzeggend. De kans is aanwezig dat ze volgend jaar of over twee jaar weer een beroemdheid benaderen om een model van het merk te promoten. De Zuid-Koreanen spelen in elk geval goed in op het Amerikaanse gevoel. Nu al medelijden met de mannen die van vrouwlief te horen krijgen dat er nu écht een Kia op de stoep moet komen. Job well done.