Nieuwe Renault Clio krijgt grote ‘iPad’ in het interieur

"Wat waren die schermen in die auto's toen lelijk zeg!", aldus petrolheads in 2035.

Mercedes heeft met de nieuwe A-klasse laten zien geleerd te hebben van die gekke ‘iPad’ in de auto. De vreemde tablet-achtige constructie werd toegepast op onder meer de A-klasse, GLA en CLA. Bij de A en de nieuwe CLA is gekozen om het scherm wat meer te integreren in het dashboard. Nog niet perfect gedaan, maar het is een begin.

Renault gaat doodleuk verder waar Mercedes is gestopt. De Franse autofabrikant heeft vandaag alvast het interieur gepresenteerd van de nieuwe Clio. Normaal gesproken niet zo interessant, al roept die grote tablet in het interieur enkele vraagtekens op. Over het algemeen ziet het er naar uit dat de hatchback volwassen stappen heeft gemaakt als het gaat om de kwaliteit in het interieur. Het enorme scherm in het midden is echter zeer smaak gebonden. Renault heeft er absoluut niet voor gekozen om het display keurig weg te werken. Er zit een scherm. En dat zal je weten ook. We kennen het concept van Tesla’s, al heeft de Model 3 een horizontaal scherm wat minder opvallend is dan een verticaal display.

Het gaat in het geval van de nieuwe Clio om een 9,3-inch display. De bediening voor zaken in de auto gaat niet 100 procent met het scherm. Onder het display zitten een reeks knoppen voor onder meer climate control, alarmlichten en deurvergrendeling. Het navigatiesysteem en de audio bedien je wel met het joekel van een scherm.

Morgen is de presentatie van de nieuwe Clio. Dan alle informatie over het uiterlijk, het interieur en technische specificaties.