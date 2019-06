Zo ziet 60 miljoen aan auto’s eruit in één foto

Dat krijg je als de goedkoopste al lekker aan de prijs is.

McLaren is lekker aan de weg aan het timmeren. In de jaren ’90 vergaarde het merk faam als het gaat om straatuaot’s. De McLaren F1 was technisch gezien een straatauto, maar het apparaat was ook schofterig duur en met 64 straatuitvoeringen ook nog eens heel erg zeldzaam.

Tegenwoordig zijn McLaren F1’s nog veel duurder. Harstikke leuk natuurlijk, maar McLaren verdiend er niet echt heel erg veel aan die prijsstijgingen. Ja, de prijzen van het onderhoud grenzen aan het stratosferische. Je kan er bijna een Alfa Romeo 159 rijdend van houden.

Terug naar McLaren. Sinds de MP4-12C is het raceteam ook weer een echte autofabrikant. Het gaat de Britten redelijk voor de wind. De MP4 kwam in 2011 op de markt en sindsdien heeft het merk uit Woking er al 20.000 verkocht.

Mede omdat dat feit luister bij te zetten, heeft McLaren een fotoshoot georganiseerd. Naar eigen zeggen is de verzamelwaarde van alle auto’s bij elkaar zo’n 50 miljoen pond. Dat komt niet door die 570S, hoe leuk die auto ook is. Met een verkoopwaarde van zo’n 275.000 euro ga je het daar niet mee redden. Gelukkig staan er ook een paar racers bij, een P1 en een prototype van de McLaren F1. Met name die laatste tilt de gemiddelde verkoopwaarde flink naar boven.

