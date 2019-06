Bentley mag stoppen met de Bentayga en deze Estate maken

Gaan ze nooit doen natuurlijk. Maar zo'n slecht idee is deze Flying Spur Estate niet...

Je ziel aan de duivel verkopen. Als prestigieuze en eigenwijze fabrikant zal het er op een gegeven moment van komen. Op Morgan en Donkervoort na, wellicht. Die hebben hun bedrijfsvoering dermate op orde dat ze liever een paar maanden ‘nee’ verkopen, dan dat ze te veel productie gaan draaien.

Bentley was ook zo’n merk. Totdat ze in 1931 overgenomen werden door Rolls-Royce en het merk zich moest verlagen tot Bentley badges plakken op Rolls-Royces. In 1970 nam de Vickers Group beide merken over en gaf Bentley weer een beetje eigen cachet, met een hoofdrol voor de Bentley Turbo-R. Die auto vertegenwoordigd datgene wat wij liefhebbers een echte Bentley noemen. Op basis van die auto bouwde Robert Jankel een aantal stationwagon van 1989 tot 1992, de zogenaamde ‘Val D’Isere’:

Tegenwoordig valt Bentley onder de Volkswagen Group. Dat betekent dat hun vlaggenschip (de Mulsanne) nog redelijk uniek Bentley is, maar de hardlopers van het merk gebaseerd zijn op producten uit het concern, waaronder de Bentayga. Deze auto steekt nog het meeste: een beetje saaie, nietszeggende, maar wel dure auto met een ‘B’ erop. Had Bentley niet beter een Flying Spur Estate kunnen bouwen?

Dat is precies wat X-Tomi zat te denken. Waarschijnlijk. Hij maakte bovenstaande schets op basis van de onlangs geïntroduceerde Flying Spur. Op deze manier heb je de ruimte van van een Flying Spur gecombineerd met het praktisch gemak van een Bentayga. Wat ons betreft mag deze direct komen. Zie het als een soort Porsche Panamera Sport Turismo, maar dan luxe. Tevens doet de Render denken aan de Audi Avantissimo Concept uit 2001 (afbeelding onder).