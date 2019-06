Eindelijk meer duidelijkheid over serie dikke sedans

Ze zijn in elk geval interessanter voor Nederland dan ooit.

Het was een beetje onduidelijk, een paar weken geleden. Cadillac introduceerde de CT4-V en de CT5-V. De motoren waren aanzienlijk minder krachtig dan voorheen, wat veel liefhebbers van snelle auto’s in het algemeen en rijdeursauto’s in het bijzonder (terecht) teleurstellend vonden.

Niet veel later toonde Cadillac een paar foto’s met daarop ‘gecamoufleerde’ versies van de CT4-V en CT5-V. Het was direct te zien dat deze snelle Cadillacs er aanzienlijk dikker uitzagen dan de reeds voorgestelde CT4-V en CT5-V. Het zorgde voor de nodige verwarring. Gelukkig, in het Amerikaanse The Globe and Mail doet Mirza Grebovic een boekje open. Grevobic bekleed de functie van Cadillacs Performance Variants Manager en dus de uitgelezen persoon om duidelijkheid te verschaffen.

Elektrisch

Ondanks dat het er nu nog niet op lijkt, moet Cadillac echt de Tesla-tegenhanger gaan worden. Cadillac moet het voortouw nemen als het gaat om premium elektrische auto’s. Echter, deze modellen zijn nu in ontwikkeling. Verwacht in elk geval een SUV en eventueel een sedan. Grebovic is er vrij duidelijk over dat tót die periode komt, Cadillac nog een paar modellen wil uitbrengen voor de petrolhead. Zoals hij zelf zegt: ‘Go out with a bang.’

Vsport wordt V

Een korte tijd heeft Cadillac de ‘Vsport’ modellen in de aanbieding gehad. Zie het een beetje als de M40i-modellen van BMW of de 45/53-AMG modellen van Mercedes. Duidelijk boven de normale range qua luxe, sportiviteit en prestaties, maar aanzienlijk lager gepositioneerd dan de ‘echte’ V-Series. Nu komt het verwarrende, de Vsport badge komt te vervallen en wordt vervangen door de V-modellen. Een voorbeeld: de Cadillac CT5-V (355 pk) vervangt eigenlijk de CTS V-Sport (425 pk), niet de CTS-V (met 640 pk).

Beide modellen worden lager geplaatst

Van 425 pk naar 355 pk is alsnog een downgrade. Het is immers 70 pk minder. Echter, niet alleen de badges veranderen, ook de concurrentie. De Cadillac CT4 is NIET de directe opvolger van de ATS, maar wordt er iets onder gepsotioneerd. Volgens Mirza Grebovic is de CT4 meer een concurrent voor de BMW 2 Serie, Audi A3/S3 en Mercedes-Benz CLA. Met deze auto moeten ze de jeugd wat meer aanspreken. Vandaar ook een bereikbaar sportmodel in de vorm van de CT4-V. Hetzelfde geldt voor de CT5. Dat is geen 5 Serie tegenhanger, maar moet het de 4 Serie en Audi A5 lastig gaan maken. Er zit logica achter: Cadillac is ervan overtuigd dat de goedkopere en sportievere sedans meer aanspreken naar jonger publiek. Als deze ouder worden, kunnen ze altijd nog overstappen naar een SUV.

V wordt Blackwing

Deze is niet bevestigd, maar lijkt een zekerheidje. Een kleine slag om de arm dus. De snelle CT6 heeft een ‘Blackwing’ V8 onder de kap. Diverse bronnen achten het zeker dat deze naam gebruikt gaat worden voor de heftigere versies van de CT4 en CT5.

SUV

Hier kunnen we kort over zijn. Er komen V-modellen van bestaande SUV’s. Logisch, want dat zijn regelrechte toppers in de Boston Matrix: ze verkopen geweldig én er zit lekker veel marge op. Een no brainer dus.

