Santa Fe XRT is een heerlijke blokkendoos

De nieuwe Santa Fe XRT is een geweldige blokkendoos. Mogen wij deze?

Zonder oneerbiedig te zijn, de Hyundai Santa Fe was een van de eerste fatsoenlijke Zuid-Koreaanse auto die je kocht omdat je ‘m wilde, niet alleen vanwege de garantievoorwaarden en de interessante prijs. En de prijs was echt interessant: een eenvoudige 2.0 met handbak kostte net zoveel als een Golf 2.0.

Inmiddels zijn we een hoop generaties verder. We zitten inmiddels op de vijfde generatie, die de fabriekscode MX5 heeft (ja, echt waar). De Sante Fe begon ooit als een soort gekrompen en gesmolten Porsche Cayenne-kloon, alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de Santa Fe eerder op de markt kwam. Sindsdien is de Santa Fe altijd een heel erg keurige auto geweest, een functionele crossover.

Lekker hoekig en bonkig

En nu is dat nog steeds het geval, maar ze hebben gekozen voor een extreem hoekig en bonkig voorkomen. Er is een beetje overlap met de Ioniq 5 qua geodriehoek-gebruik. Met name die achterkant met lage brede koplampen is maf, apart, uniek en geweldig tegelijkertijd.

De voorzijde dan: die is ook herkenbaar en lekker stoer. Qua voorkomen heeft deze Hyundai wel wat weg van de Ford Flex en dat is een groot compliment. Maar dan is het natuurlijk de vraag: ziet ‘ie er in het echt ook zo goed uit? Nou, het zal je niet verbazen: jazeker!

Santa Fe XRT

Onze razende reporter @RubenPriest is op dit moment in de stad van Dr. Dre, Snoop Dogg en 2Pac, waar op dit moment de LA Auto Show plaatsvindt. En hoe is de auto ‘in het vleesch’? Alsnog indrukwekkend. De Santa Fe is namelijk flink gegroeid ten opzichte van zijn al niet al te kleine voorganger.

De lengte is 4,83 met, met een wielbasis van 2,82 meter. De breedte – zonder spiegels – bedraag 1,90 meter en het apparaat is afhankelijk van de uitvoering 1,72 meter of 1,78 meter hoog.

Er zijn diverse uitvoeringen, waaronder de zojuist geïntroduceerde XRT, een extra ruige uitvoering die op de LA Auto Show 2023 zijn premiere beleeft. Met name in de States zijn dit soort varianten niet aan te slapen. Of de Santa Fe ook naar Nederland komt, is nog niet bevestigd, maar lijkt ons wel aannemelijk.