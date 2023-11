Lucid Gravity is officieel de Model X van Lucid

Na de Air komt Lucid met de Gravity, een SUV om de wereld mee op te schudden.

Het is dé tijd om als startup potten te breken in autoland, want als jij een potente EV op de markt kan brengen heeft de wereld jou nodig. Het lukte Tesla en een paar andere bedrijven om ineens gigantisch te worden dankzij een elektrisch model of modellengamma. Een andere speler die een goed debuut had en eigenlijk nog heeft is Lucid.

SUV

Lucid plaagt al een tijdje met het komen van de Air, die is nu al een tijdje op de markt. Met een vanafprijs van 115.000 euro geen goedkope auto, maar dan wel eentje die er goede specs tegenover zet. En het is een wulpse sedan. Dat maakt het een mooie auto, maar de wereld vraagt tegenwoordig wel iets meer om SUV’s. Gelukkig bedient Lucid de wereld perfect met de nieuwe Gravity: een grote SUV.

Lucid Gravity

Het design van de Lucid Gravity hoeft geen schok te zijn. Ten eerste omdat de SUV veel elementen leent van de Air. De lichtsignatuur voorop bijvoorbeeld, maar ook de rondingen an sich. Ten tweede omdat de Gravity eind vorig jaar geteaset werd en die afbeeldingen waren… niet echt verhullend.

Het is net als de Air een flinke jongen: 5.035 mm lang met een wielbasis van 3.035 mm, 2.215 meter breed (je mag er dus niet de spitsstrook op de A28 bij Zwolle mee op) en 1.656 mm hoog. Bij die dimensies bekruipt ons wel het gevoel dat -net als de Air- vooral Amerikanen de Gravity wel zien zitten.

Zo’n grote auto betekent wel pret voor zeven met drie zitrijen en 3.000 liter bagageruimte als je alle stoelen neerklapt. Mocht dat niet genoeg zijn, dan krijg je er ook nog een frunk bij.

Interieur

In het interieur zien we eveneens veel Air-achtige zaken, maar dat maakt niet uit. De Lucid Gravity is van hetzelfde merk, dus is dat logisch. De cabine wordt gekenmerkt door twee schermen: één groot 34 inch gebogen scherm voor je neus en een groot scherm in het midden. Dat grote scherm is veel groter dan in de Air en doet wat aan de nieuwe setup van de Tesla Model X denken, maar dan met een rijtje fysieke knoppen eronder. Ook krijgt de Gravity een afgevlakt stuur mee, wat ons ook een klein beetje doet denken aan de yoke van Tesla. Al heeft het meer weg van een Peugeot-stuurtje en het doel lijkt dan ook te zijn dat je er beter overheen kan kijken.

Techniek

Allemaal zaken die zeker niet slecht zijn, maar techniek is waar de Lucid Gravity écht blij mag zijn met zijn Air-bloedlijn. Het belangrijkste is de 900V-architectuur, dat is momenteel zo’n beetje het beste wat je gaat krijgen qua laden. Snelladen tot wel 300 kW wordt ondersteund.

De Lucid Air heeft een theoretisch bereik van meer dan 800 kilometer, maar dat heeft de Gravity niet. Deels omdat het accupakket iets compacter gemaakt is met de nadruk op efficiëntie. Dus kom je ‘slechts’ 700 kilometer ver. Nog steeds meer dan genoeg, lijkt ons. De Lucid Gravity heeft op papier niet gigantisch veel last van zijn SUV-uiterlijk, want een Cw-waarde van 0,24 is helemaal niet slecht. Dankzij 800 pk kun je ook nog eens naar 100 sprinten in 3,5 seconden, maar of er net als de Air een compleet geflipte Sapphire-versie komt is niet bekend.

Wat ook zeker niet onbenoemd mag blijven: de Lucid Gravity mag 2.700 kg trekken. Dat wil nog wel eens een dingetje zijn bij EV’s, maar dan is het niet kunnen trekken van je Fendt-tandemasser ineens geen excuus meer.

Oase van rust

De Lucid Gravity introduceert ook iets wat wij nog nooit eerder hebben gezien. Bij een luxeauto hoort comfort en weinig windgeruis en lekkere stoelen kan daaraan bijdragen. Lucid zegt echter dat mentaal comfort ook belangrijk is en de Gravity daarom welzijnsfuncties aan boord heeft zoals Lucid Spaces. Dan wordt je auto ‘omgetoverd tot een serene oase’ en ‘voegt deze een element van ontsnapping toe aan je autorit’. Klinkt zweverig, maar er is samengewerkt met Meditopia, een meditatie-app. Wij hebben nog nooit hiervan gehoord, maar wellicht is het alles wat je zoekt om tot rust te komen tijdens een autorit. En wellicht dat je na het gebruik ervan ineens keiveel zin hebt om naar de Eko Plaza te rijden.

Prijzen en beschikbaarheid

De Lucid Gravity is kakelvers, want de Amerikanen op de LA Auto Show kregen hem zojuist te zien. Voor de Amerikaanse markt wordt een levering van eind 2024 beoogd met een streefprijs van 80.000 dollar voor de basisversie. Daarna volgt de Europese lancering, waar nog geen prijsindicatie van is.