Officieel: interieur vernieuwde Porsche Cayenne

Het interieur van de vernieuwde Porsche Cayenne zorgt ervoor dat de auto ertegenaan kan.

De nieuwe Porsche Cayenne is onderweg! Eindelijk! Porsche is al een tijdje bezig met diverse spyshots te sturen en wat informatie. Voor vandaag hebben we keihard nieuws in de vorm van de foto’s van het interieur!

En dat interieur is veel belangrijker dan je denkt. Het interieur van de huidige generatie is niet eens zo heel erg verouderd, overigens. Het steekt strak in elkaar en is voorzien van redelijk moderne techniek. Maar een Porsche is premium en Duits en dan volstaat ‘redelijk modern’ niet.

Compleet nieuw!

Het interieur van de vernieuwde Porsche Cayenne is compleet nieuw. En met nieuw bedoelen we ook echt nieuw. Heel kort door de bocht hebben ze het interieur van een Tacyan toegepast in een Cayenne.

Het zogenaamde ‘Porsche Driver Experience’ behelst alle schermen en het infotainmentsysteem. Dat is meer dan alleen een Virtual Cockpit met een navigatiescherm.

Maar is nog een reden waarom het nieuwe interieur zo belangrijk is. Porsche spreekt namelijk overduidelijk van de ‘vernieuwde’ Cayenne, niet over een nieuwe Cayenne of een nieuwe generatie Cayenne.

Nu loopt de huidige generatie (PO536) nog niet zo gek lang mee: sinds 2018. Maar de flinke upgrade qua interieur moet er ook voor zorgen dat deze generatie nog een tijdje mee kan.

Waarom is het interieur vernieuwde Porsche Cayenne belangrijk?

Porsche gaat namelijk de Cayenne naast een elektrisch model leveren dat in 2025 moet verschijnen. Verwacht deze tactiek van meerdere fabrikanten de komende pak ‘m beet tien jaar.

In eigen huis zal met de nieuwe Porsche Macan hetzelfde gebeuren: de oude krijgt een flinke facelift, de nieuwe is geheel elektrisch. Ook Volvo past deze tactiek toe: een nieuwe elektrische EX90 en de XC90 wordt ernaast geleverd.

De vernieuwde Porsche Cayenne – waaronder het interieur maar ook het exterieur – beleeft zijn werelddebuut op de Shanghai Auto Show, op 18 april 2023. We verwachten ‘m later dit jaar bij de betere Porsche dealer.

Meer lezen? Dit zijn de 9 gaafste uitvoeringen van de Porsche Cyanne op een rij!