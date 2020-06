Zoals altijd: Irmscher doet de Opel Corsa

Een schaduw onder de auto lijkt tegenwoordig een optie te zijn op de nieuwe Opel Corsa van Irmscher.

Je hebt het als auto-tuner gemaakt als je in één adem genoemd kan worden met een automerk. Neem Abt, die furore maken met aangepaste Audi’s. Of Brabus, die met een Mercedes-basis wonderen kunnen leveren. Zulke tuners bestaan naast de tuning-divisies van het merk zelf.

Irmscher

Opel heeft als label voor hun snelste modellen OPC. Tenminste, de nieuwste generatie krijgen de historisch verantwoorde letters GSi op de bips. Bovendien kun je een (optisch) sportpakket genaamd GS-Line bestellen op bijvoorbeeld de nieuwe Corsa. Naast OPC of GSi is er nog een tuner die meestal geassocieerd wordt met Opel: Irmscher. Dit bedrijf bestaat al een gezond aantal jaren en heeft een hoop Opel-modellen van een sportkuur voorzien. Waaronder elke generatie Opel Corsa.

Traditiegetrouw

Sinds vorig jaar is er een nieuwe Opel Corsa en zoals bij elke generatie kan er weer in de catalogus van Irmscher gebladerd worden. In eerste instantie wordt er kalm gedaan. Optisch gaat het om een nieuwe diffusor, een nieuwe voorsplitter, een kleine achterspoiler en nieuwe 18 inch velgen. Om de stance van de auto iets sportiever te maken, wordt de Irmscher Corsa ook met 30 mm verlaagd.

Is het allemaal show en geen go? Niet helemaal. Irmscher kan elke motor van de Corsa een kleine boost geven. De Corsa is momenteel beschikbaar met enkel een 1.2 en een 1.5 diesel, al kan die 1.2 besteld worden met 75, 100 of 130 pk. Laten we er even vanuit gaan dat Irmscher de dikste benzinemotor heeft gepakt, dan betekent dat dus 150 pk en dat is netjes voor een opgeleukte Opel Corsa.

Bestellen

Klein maar fijn: dat geldt voor de Opel Corsa en ook voor de upgrades van Irmscher. Bestellen kan per direct op de website van Irmscher, uiteraard moet je zelf even een Opel Corsa aanleveren.