“Amsterdamse hoofdagent spil in taxifraude Schiphol”

Opper-copper Gamis El Bouakili heeft het de afgelopen jaren gekilled in de Schipholse taxi-game. Maar was de koffie zuiver?

Om maar met de deur in huis te vallen: volgens het NRC niet. De nieuwe Rotterdamse kwaliteitspublicatie pakt deze ochtend uit met een verhaal over de handel en wandel van voormalig Amsterdams hoofdagent Gamis El Bouakili, die de afgelopen jaren naar verluidt schreeuwend in binnengelopen in de taxi business.

El Bouakili legde de basis voor zijn succes door in 2014 de rechten voor de exploitatie van tien van de veertien lucratieve taxiplaatsen op de taxistrook voor de uitgang van luchthaven Schiphol te bemachtigen. Voordat je je afvraagt waarom men de beste man zomaar een monopolie in handen heeft gegeven: volgens NRC deed Gamis dat middels drie afzonderlijke bedrijven, te weten SchipholTaxi, BIOS Groep en Schiphol Service. Pas achteraf werd duidelijk hoe verweven deze toko’s met elkaar zijn.

Vervolgens begon het grote cashen. Taxi-chauffeurs die wilden rijden vanaf de plaatsen, moesten naar eigen zeggen 5.000 Euro cash aftikken aan stromannen van Schiphol Service. Hiervoor werd een afspraak gemaakt ergens in Amsterdam Nieuw-West. Verschillende chauffeurs claimen dat ze kort na het overmaken van het geld een mailtje ontvingen van El Bouakili, met de mededeling dat zij ‘geslecteerd’ waren. Chauffeurs van de taxibusjes die voor de BIOS Groep reden moesten in 2018 naar eigen zeggen zelfs 15.000 Euro aftikken. Emeritus hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel betitelt deze puike hossel als ‘corrupt’. Hij vindt dat ook het ministerie van Financiën als aandeelhouder van Schiphol zou moeten ingrijpen:

Dit huidige taxisysteem is te kwalificeren als corrupt. Er zijn geen duidelijke regels. Het recht van de sterkste heerst.

Zoals Erik ten Hag zou zeggen: het zijn allemaal koibois en tsjieters. Maar wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor deze puinhopen? De autoriteiten wassen in ieder geval hun handen in onschuld. Ondanks het feit dat meerdere chauffeurs melding hebben gedaan bij de politie en de belastingdienst over de vereiste contante betalingen, is daar feitelijk niks mee gedaan. Wel moest El Bouakili uiteindelijk in 2016 zijn functie als hoofdagent neerleggen, omdat politieagenten geen nevenfuncties in de taxi-branche mogen hebben. Gamis had op dat moment al ‘honderden’ taxi’s van TCS en SchipholTaxi rondrijden. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt daar nu dit over:

Het heeft veel te lang geduurd voor bij de politie bekend was dat meneer El Bouakili deze nevenfuncties had. En toen het eenmaal bekend was, heeft het veel te lang geduurd voor er is ingegrepen.

Schiphol zelf zegt op eerdere signalen van misstanden ‘direct gehandeld’ te hebben. Dat directe handelen behelst in dit geval een gesprek met de directies van SchipholTaxi en BIOS. Die ontkenden echter de misstanden en Schiphol had naar eigen zeggen verder ‘geen aanwijzingen van ontoelaatbare zaken’. De marechaussee, die belast is met politietaken op Schiphol, reageert inmiddels wél ‘gealarmeerd’ op de bevindingen van NRC:

We vinden deze signalen zorgelijk en nemen het zeer serieus. In overleg met het Openbaar Ministerie Noord-Holland bekijken we of we op basis van deze nieuwe informatie een oriënterend onderzoek kunnen starten.

Taxi-koning El Bouakili en diens drie bedrijven ontkennen dat zij contante betalingen van chauffeurs verlangd hebben.