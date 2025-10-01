Zonder Tesla zouden de autoverkopen nog steeds ver in de min staan

Maar dankzij de Tesla Model Y -en vooruit, ook een paar andere toppers- gaan de autoverkopen weer langzaam de goede kant uit.

Goed nieuws van het verkoopfront: in september gingen er in Nederland 32.199 nieuwe auto’s op kenteken. Dat is 4,4% meer dan dezelfde maand vorig jaar. Over het hele derde kwartaal kwamen we uit op 87.696 stuks, een stijging van 3,4%. Het jaartotaal staat nu op 269.953, nog altijd 3% lager dan 2024, maar hé: in Q1 stonden we dik 10% in de min. Kortom, het gaat de goede kant op.

De cijfers van BOVAG, RAI en RDC laten vooral zien dat de hybride het nieuwe normaal aan het worden is. Met bijna de helft van de markt (48%) rijd je tegenwoordig vaker in een soort halve stekkerauto dan in iets dat volledig op benzine knort. Om over diesel maar te zwijgen. EV’s doen het ook netjes: hun marktaandeel steeg van 32,4% naar 34,7% en in september zelfs naar 37,3%.

Autoverkopen langzaam aan het klimmen

De BOVAG ziet de elektrische auto alvast sprintjes trekken richting 2026. Zakelijke rijders hebben namelijk nog tot 1 januari 2026 recht op de gunstige 17% bijtelling. Daarna gaat het tarief gewoon naar 22% en is je baas ineens minder blij met je Model Y of ID.7.

Ondertussen roept de sector om stabieler fiscaal beleid. Logisch ook: niemand wordt vrolijk van een belastingstelsel dat elk jaar opnieuw door de shredder gaat. Een meerjarige koers geeft duidelijkheid voor consument én ondernemer – en voorkomt dat je straks in 2027 ineens extra mag dokken dankzij een “pseudo-eindheffing”.

En dan nog even naar de keiharde cijfers, wie deden het goed in september? Toyota, Kia en Volkswagen pakken de merken top 3, met de Tesla Model Y als absolute winnaar bij de modellen. Zoals we al zeiden, Tesla trekt de autoverkopen hoogstpersoonlijk uit het slop, de Model Y blijft in z’n eentje de hele EV-markt domineren. Tot zover de Musk-schaamte, blijkbaar.

Conclusie? Het mag dan nog geen echt hardcore verkoopfeest zijn, maar de polonaise lijkt weer voorzichtig op gang te komen. Alaaf!