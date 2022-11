Belangrijke mijlpaal Polestar 2 (niet voor Tesla)

De Polestar 2 bereikt een belangrijke mijlpaal.

De Polestar 2 is misschien wel de meest ‘Nederlandse’ auto. Voordelig in de lease, lekker luxe, voldoende rap, Zweedse uitstraling en duurzaam. Nederlanders zijn altijd gek geweest op Volvo en Polestar kan ook rekenen op een trouwe fanbase.

De Polestar 2 heeft een mijlpaal bereikt, er zijn er namelijk 100.000 exemplaren van de China gebouwde Zweedse auto. Dat is een flink aantal voor een vrij recente luxe elektrische auto. Natuurlijk, bij Tesla lachen ze daarom, maar vergeet niet dat de Polestar 2 het eerste volumemodel is van Polestar. Toch, voor de context, in 2018 bouwde Tesla al 146.055 exemplaren van de Model 3. In 2019 was dat 300.885.

Ierland

De productie startte ongeveer 2,5 jaar geleden in 2022. Qua afzetgebieden zit het wel snor, want de auto is leverbaar in 27 landen. Exemplaar 100.000 verscheept men naar Ierland.

Dat land is vrij recent toegevoegd aan de verzameling van markten waar Polestar auto’s verkoopt. Aan de zijkant van de deur staat een label met daarop de tekst dat het het honderdduizendste exemplaar betreft.

Leuk detail, de specificatie is krek eender aan die van de eerste Polestar 2. Dus in de kleur ‘Thunder’ (da’s gewoon grijs), 19 inch lichtmetalen jetsers en een ‘Charcoal’ (da’s gewoon zwart) interieur. Kom op jongens, in de Polestar-configurator moet er toch wel iets spannenders samen te stellen zijn?

Volgende mijlpaal Polestar 2

De Polestar 2 in Nederland is dus een groot succes. Er rijden er op dit moment al bijna zevenduizend rond, tegen het einde van dit jaar zal Polestar die 7.000 wel gaan halen. Wel is de populariteit tanende. In het eerste jaar (2020) werden er bijna drieduizend auto’s op kenteken gezet.

Het jaar erop (2021) waren het er dik vijfhonderd minder. De teller staat voor 2022 op een kleine 1.500. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat de chiptekorten en leverbaarheid een grotere rol spelen in de autoverkopen dan de populariteit zelf.

