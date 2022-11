Stand na GP Abu Dhabi 2022 en 7 dingen

De stand na de GP Abu Dhabi 2022 is meteen de laatste. Naast de stand waren er een paar dingen die ons opvielen.

Wat een lange stint. Nee, niet die van Leclerc gisteren, maar het hele seizoen. We begonnen zo’n 250 dagen geleden en sindsdien hebben we 22 raceweekenden gehad. de GP van Abu Dhabi was niet heel erg spannend.

Natuurlijk, er waren nog wat plaatswisselingen mogelijk. Met name tussen enkele teams. De belangrijkste strijd was natuurlijk tussen Charles Leclerc en de teamgenoot van Max Verstappen.

We weten nu allemaal hoe het is afgelopen. Leclerc pakte alsnog P2, zowel in de eindstand als in de race. Verstappen won zijn vijftiende Grand Prix-overwinning.

Voordat we de laatste wijzigingen met je doornemen, hebben we hier 7 dingen die ons opvielen aan het afgelopen weekend:

7 Dingen die ons opvielen

Max Verstappen ongenaakbaar

Kom op, man. Het is toch niet leuk meer. Verstappen wint de DERDE keer op rij de GP van Abu Dhabi. Verstappen heeft de gave om heel erg snel te zijn terwijl het er rustig uitziet. Dat is iets dat we ook zagen bij de echt groten van de sport: Hamilton, Schumacher en Prost. Op bandenspaar-modus kon hij vrij eenvoudig de snelheid van Leclerc en Pérez matchen.

Pérez net niet

Het is wel grappig hoe men op het internet roept dat Verstappen Pérez meer moet (of had moeten helpen). Het probleem is simpelweg dat Pérez dan nog ietsje te traag is. Waar Leclerc het moet doen met verwarrende strategieën en matige betrouwbaarheid, had Pérez hetzelfde materiaal als Verstappen. Net als Bottas en Barrichello had Pérez de P2 in het kampioenschap (veel) eerder veilig moeten stellen. Dus zelfs als nummer 2 moet Sergio beter zijn best doen, wellicht dat Red Bull ook daarom Ricciardo heeft binnengehaald.

Leclerc de terechte nummer 2

Charles Leclerc is de grootste uitdager van Verstappen. Zo simpel is het. Niet alleen als je kijkt naar de laatste race, maar over het hele weekend en het hele seizoen. het is een van de weinige coureurs die Verstappen kan matchen op het moment (over één ronde is hij soms zelfs sneller). Halverwege de race veranderde Ferrari van strategie, waar Leclerc uitstekend op kon anticiperen en uiteindelijk vrij eenvoudig voor Pérez bleef.

Mercedes ineens weer traag

Het is wel grappig om te zien hoe de Britse media sprak van de ‘wederopstanding’ van Mercedes. Ja, ze deden het goed op de hoog gelegen banen (interlagos en Mexico), maar ineens waren ze weer het derde team. Dat was op zich ook wel te voorspellen: de layout van de baan (veel rechte stukken) en de hoogte (40 cm boven de zeespiegel) zijn compleet anders, dat ook zijn effect had op de prestaties van de Mercedes.

Fernando Alonso had absoluut geen geluk in 2022

De combinatie Alpine en Fernando is geen goede gebleken. Heel erg vreemd, want Alonso werd twee keer wereldkampioen met het team uit Enstone in 2005 en 2006. Er waren zeker successen, de Alpine was zeer veelbelovend maar voornamelijk in zijn handen was de Alpine veel te onbetrouwbaar. Volgens Alonso heeft hij 70 punten verloren vanwege de onbetrouwbaarheid.

We gaan Latifi en Schumacher niet missen

De Formule 1 heeft altijd derde garnituur-coureurs gehad. Als coureur zijn Mick en Nicholas heel erg goed, maar ze zijn simpelweg niet één van de 20 beste coureurs op deze planeet. Afgelopen race was weer duidelijk dat het geen toppers zijn. Hun strijd was er echt eentje tussen de dove en de blinde. Natuurlijk, in mindere auto’s is het lastig jezelf te profileren, maar de crashes, mislukte inhaalacties en dergelijke zien er wat knullig uit.

Geen overwinning voor Lewis Hamilton

In het begin van dit seizoen was al duidelijk dat Mercedes niet veel kans zou hebben om aanspraak te maken op een overwinning. Uiteindelijk was er één kans en die pakte George Russell met beide handen aan. Lewis Hamilton wist – ook met minder materiaal – altijd wel een race te winnen. Dit is het eerste seizoen waarbij het niet lukte voor de zevenvoudig wereldkampioen. Op zich wel jammer, want het lag zeker niet aan de inzet van Hamilton. Gelukkig komt hij volgend jaar terug met een hopelijk betere auto.

Rijderskampioenschap

146 punten voorsprong heeft Max Verstappen, daarmee mist hij net de 155 van Vettel in 2013. Het verschil met de rest is echter enorm. Ook als Verstappen Pérez er langs had gelaten afgelopen race in Brazilië, dan nog kwam Sergio te kort. Hij heeft het zelf laten liggen in een van de vele race dit jaar. Verder zijn er twee mutaties. Hamilton zakt een plaatsje ten opzichte van Sainz. En Vettel verloor een plaats aan Ricciardo.

De stand na de GP Abu Dhabi 2022 in het rijderskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Max Verstappen Red Bull 454 2 Charles Leclerc Ferrari 308 3 Sergio Pérez Red Bull 305 4 George Russell Mercedes 275 5 Carlos Sainz Ferrari 246 6 Lewis Hamilton Mercedes 240 7 Lando Norris McLaren 122 8 Esteban Ocon Alpine 92 9 Fernando Alonso Alpine 81 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 49 11 Daniel Ricciardo McLaren 37 12 Sebastian Vettel Aston Martin 37 13 Kevin Magnussen Haas 25 14 Pierre Gasly AlphaTauri 23 15 Lance Stroll Aston Martin 18 16 Mick Schumacher Haas 12 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12 18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 6 19 Alexander Albon Williams 4 20 Nicholas Latifi Williams 2 21 Nyck de Vries Williams 2 22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0

Constructeurskampioenschap

Hier werd het uiteindelijk minder spannend dan men vooraf dacht. Ferrari was in een uitstekende vorm, terwijl Mercedes het liet afweten. Alpine bleef McLaren vrij eenvoudig voor, ondanks het uitvallen van Alonso. Alfa Romeo zag Aston Martin heel dicht naderen, maar het onderlinge resultaat bepaalt dat Alfa Romeo alsnog boven het Britse team staat. Als Vettel op het laatst Ricciardo voorbij had kunnen gaan, hadden een stap hoger gestaan. Gegokt en verloren met de aparte strategie voor de Heppenheimer.

De stand na de GP Abu Dhabi 2022 in het constructeurskampioenschap is als volgt:



Positie Team Punten 1 Red Bull RBPT 759 2 Ferrari 554 3 Mercedes 515 4 Alpine Renault 173 5 McLaren 159 6 Alfa Romeo Ferrari 55 7 Aston Martin 55 8 Haas 37 8 AlphaTauri 35 10 Williams Mercedes 8

Kwalificatieduel

Het is nu een eindstand. Wat opvalt is dat de oudjes het zo goed gedaan hebben. Coureurs als Stroll, Russell, Ocon zouden in principe weg moeten lopen bij hun stokoude teammaten. Dat gebeurde niet. Schumacher deed het overigens best aardig, evenals Tsunoda. Uiteindelijk zijn het Albon en Norris die hun teamgenoot compleet in de ras hadden.

De stand na de GP Abu Dhabi 2022 in het kwalificatieduel is als volgt:

Team Coureur Coureur Mercedes Lewis Hamilton (13) George Russell (9) Red Bull Max Verstappen (18) Sergio Pérez (4) Ferrari Charles Leclerc (15) Carlos Sainz (7) McLaren Lando Norris (19) Daniel Ricciardo (3) Alpine Fernando Alonso (12) Esteban Ocon (10) AlphaTauri Pierre Gasly (13) Yuki Tsunoda (9) Aston Martin Lance Stroll (8) Sebastian Vettel (12) Aston Martin Nico Hülkenberg (1) Lance Stroll (1) Williams Alex Albon (19) Nicholas Latifi (2) Williams Nicholas Latifi (0) Nyck de Vries (1) Alfa Romeo Racing Valtteri Bottas (14) Guanyou Zhou (8) Haas Kevin Magnussen (15) Mick Schumacher (7)

Snelste raceronde

Toch leuk voor Lando, die pakt weer een extra puntje met de snelste raceronde. De meeste coureurs vooraan reden een vrij behoudende strategie, maar Norris kon daar van profiteren om een keer extra naar binnen te gaan en de snelste ronde te pakken: 1:24.389. Verstappen heeft uiteindelijke dit seizoen heet meeste de snelste ronde gehad. De meest opmerkelijke naam: Zhou Gyanyu!

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2022 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste rondes Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 4 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 2 Lando Norris McLaren 2 Carlos Sainz Ferrari 1 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1

Driver of the Day

He kon natuurlijk niemand zijn dan Sebastian Vettel. Die man verdient die titel gewoon. Daarbij is Sebastian Vettel de man waar iedereen gek op is, dit moment. Max Verstappen kreeg een hele hoop boegeroep, maar Vettel kreeg enkel en alleen een enorm gejuich. En maar liefst 56% van de stemmen, waarmee hij terecht Driver of the Day was. Terecht? Mwah, het hele weekend was Vettel erg sterk, maar in de race deed de strategie hem de das om. De prestatie van Leclerc was relatief gezien het knapst, naar onze mening (maar wees het gerust oneens!).

De onderlinge stand na de GP Abu Dhabi 2022 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Max Verstappen Red Bull 5 Charles Leclerc Ferrari 4 Sebastian Vettel Aston Martin 2 Lewis Hamilton Mercedes 2 Sergio Pérez Red Bull 1 Mick Schumacher Haas 1 Carlos Sainz Ferrari 1 Nyck de Vries Williams 1 Daniel Ricciardo McLaren 1

Heeft de Autoblog redactie de race goed voorspeld?

Nou, nee. Niet echt, eigenlijk. Michael had Verstappen op de goede plaats en pakt zo 5 punten, Wouter één puntje voor Verstappen op het podium. Jaap had Pérez en Verstappen op het podium gegokt, maar op de verkeerde positie. Ook dit jaar is Michael weer het beste in Formule 1-races voorspellen, zoveel is duidelijk.

De stand na de GP Abu Dhabi 2022 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Michael ( VER , HAM, RUS) 96 Wouter (RUS, HAM, LEC) 89 Jaap (PER, VER, HAM) 65

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Bedankt voor het volgen van de Formule 1 via Autoblog!