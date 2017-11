“Zonne-auto is 250x efficiënter dan benzine of diesel”

We gooien de knuppel in het hoenderhok!

Een klein maandje terug schreven we over Lightyear: een nieuw Nederlands automerk dat een bijzondere auto op de markt wil zetten. De Lightyear One rijdt namelijk niet op conventionele brandstof, maar wordt aangedreven door zonne-energie. Daarmee is een range mogelijk van 800 kilometer. EV-fabrikanten kunnen van een dergelijke actieradius alleen maar dromen, en dat zonder laadpalen!

Het project komt voort uit Solar Team Eindhoven, dat dit jaar wederom succesvol was in de World Solar Challenge. In 2019 moet het productiemodel op de markt verschijnen, tegen een prijs van 119.000 euro per stuk. Het zonnedak heeft een oppervlakte van 4,5 m² en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van lichtgewicht materialen als koolstofvezel. Daarnaast is aerodynamica heel belangrijk. Immers geldt hoe minder luchtweerstand, hoe lager het verbruik.

Toch zijn er meer redenen om deze Lightyear One goed in de gaten te houden. Volgens de makers is de zogeheten well-to-wheel efficiëntie namelijk stukken hoger dan die van alle andere typen aandrijflijnen die momenteel worden geproduceerd. Kort door de bocht: 17% van de energie die door de zon wordt opgevangen, wordt daadwerkelijk omgezet in kinetische energie waarmee de auto wordt aangedreven. Zonne-energie is de meest efficiënte manier om energie op te wekken.

Voor reguliere EV’s ligt dit percentage op 13%. FCEV’s, oftewel waterstofauto’s, doen het met 6% efficiëntie nog een stuk slechter, maar het wordt nog erger. Diesel- en benzineauto’s worden voor het gemak op één hoop gegooid. Deze categorie scoort met een percentage van 0,07% vele malen slechter dan alle andere typen aandrijflijnen. Zie de afbeelding hieronder voor duiding (klik voor grote versie).

We zijn zeer benieuwd of Lightyear inderdaad binnen afzienbare tijd een productiemodel op de markt weet te brengen. Als het ze inderdaad lukt (wat we van harte hopen), zou het zomaar kunnen dat auto’s efficiënter worden dan ooit tevoren.