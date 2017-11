Iconische racefirma presenteert straatmonster

Win on sunday, sell on monday.

Heel kort door de bocht genomen is er maar één reden waarom autofabrikanten aan autoracen doen: het moet het merk meer aanzien geven. Succes in de racerij staat gelijk aan succes op de showrooms. Want de mensen die de auto’s moeten gaan kopen zijn ook succesvol. En die klanten hebben succesvolle auto’s nodig om olijke poppekes te vleien op de plaatselijke boulevard. Dus de kortste lijn is: succes in de autosport = succes tussen de lakens. Mooi toch? Dat is de reden waarom er A180 dieseltjes rondrijden met Petronas- en LH44-stickers.

Dus de meeste autofabrikanten bouwen straatauto’s en komen vervolgens met competitieauto’s. Maar daar komt iets om de hoek kijken: de meeste fabrikanten van straatauto’s kunnen helemaal geen competitieauto’s bouwen. Dat is net even een andere expertise. Dan moeten die fabrikanten aankloppen bij een bedrijf dat er wel bekwaam in is. Een van de grootste namen in die sector is Dallara. Waarom legt @Jaapiyo jullie uit in dit artikel.

Dezelfde Jaap wist namelijk de patenttekeningen te vinden van een straatauto van Dallara. Nu zijn de officiële platen en informatie onthuld. Beter nog: Autoblog lezer kwam één van de allereerste exemplaren op straat tegen! De naam van de auto is heel erg fantasierijk: Dallara Stradale. Een Dallara voor op de straat, dus. Voor hen is dat best bijzonder, ze hebben bijvoorbeeld ook dit gebouwd, evenals het chassis van de KTM X-Bow en Bugatti Veyron. De afbeeldingen kun je bekijken in de gallery. Heel relevant is het uiterlijk niet. Zoals Jos Verstappen zei: “Ook al zetten ze er een toiletpot op, als de auto dan sneller is, wil ik het erop hebben.”

Dat wil niet zeggen dat het een lelijke auto is. Veel aanbiedingen in deze klasse zijn polyester body’s op een buizenframe met toevallig een kenteken erop, denk maar aan de creaties van Radical. Ook bij de Dallara Stradale ziet het geheel er voornamelijk functioneel uit, maar omdat het zo clean gedaan is, is het eindresultaat toch verbluffend fraai. Dat kunnen de Italianen wel.

Het meest bijzondere aan de Dallara Stradale is dat het zowel een open racer is, alsmede een roadster. Je kan het dak er namelijk afhalen. De motor is van een Mustang, maar niet degene waar je nu op hoopt (V8), maar een 2.3 liter EcoBoost van Ford. Het is een compact en licht blok, wat erg handig is in een compacte en lichte sportauto. Qua prestaties kom je niets te kort. De viercilinder turbomotor is opgepept om 400 pk te leveren.

Dankzij het koolstofvezel chassis weegt de Dallara Stradale vrij weinig: 855 kilogram droog aan de haak. Leuk weetje, met het dak gemonteerd produceert de Dallara Stradale 820 kg aan downforce. Deze auto zou dus bijna op zijn kop in een tunnel kunnen rijden. Dan nog even de prestaties: 0-100 km/u duurt 3,25 seconden en de topsnelheid is 300 km/u. Nee, dat is niet zo snel als de nieuwe Tesla Roadster. Maar in tegenstelling tot die veredelde broodrooster met iPad is deze roadster ontwikkeld door een firma die al jarenlang winnende raceauto’s bouwt voor fabrikanten die pretenderen de grootste te hebben. In wie heb jij meer vertrouwen?

De eerste exemplaren van de Dallara Stradale worden nu gebouwd. In totaal rollen er 600 van de band. Dallara zegt al 100 orders binnen te hebben. De vanaf-prijs is zo’n 155.000 euro (voor belastingen). Zoals het een straatracer betaamt is de auto erg kaal uitgerust. Voor opties als deuren (7.300 euro), dak (9.050 euro) en voorruit (19.500 euro) dient de knip opengetrokken te worden.