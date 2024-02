En de prijs van de nieuwe Audi SQ7 is best hoog, vinden wij.

Een van de vele wetmatigheden die het leven voor ons in petto heeft is de volgende; als je mooi wil zijn moet je pijn lijden. Dat geldt voor vele zaken en is meestal spreekwoordelijk. Zo ook in het geval van de Audi SQ7. Die doet oprecht pijn in je portemonnee, hoe dik die ook moge zijn.

Audi heeft namelijk een prijskaartje aan de -tot nu toe- heetste versie van de gefacelifte Q7 gehangen en dat prijskaartje is niet mals. Sterker, ik denk dat je een hersenschudding krijgt als ze het prijskaartje op je hoofd laten vallen, zo veel kost hij.

De nieuwe Audi SQ7 heeft een prijs

We kunnen nu wel een enorm verhaal gaan houden met allerhande verwijzingen naar nutteloze zaken, maar we kunnen ook gewoon de prijs noemen. En dat laatste gaan we doen. Want daarvoor klikte jij deze pagina aan toch? Voor de prijs van de nieuwe Audi SQ7.

Goed, ga er maar even voor zitten, want het prijskaartje is zoals eerder aangehaald niet mals. Voor de nieuwe Audi SQ7 moet je minimaal 185.362 euro neertellen. Inderdaad, een bedrag waar je nog niet zo lang geleden een vrijstaande woning voor kocht.

Nou heeft deze SQ7 wel bijna het formaat van een woning, we vinden het wel veel geld. Zeker als je bedenkt dat hij zonder BPM een meer schappelijke 110.000 euro en een beetje had gekost. Inderdaad, je mag ruim 75.000 piek aftikken aan de aanschafbelasting. Vinden wij veel.

Komt natuurlijk door de dikke 4.0 liter V8 die de SQ7 aan boord heeft. Die levert 507 pk, maar verbruikt ook flink wat. En stoot dus veel CO2 uit, waardoor je die extra centjes mag achterlaten bij Vadertje Staat. Zo werkt het helaas…

Maar goed, 507 pk in een auto met het formaat en gewicht van een klein huis, doet dat nog wat qua prestaties? jazeker hoor, het slagschip zit in 4,1 seconden op de 100 en stiefelt stug door tot de begrenzer bij 250 kilometer per uur ingrijpt. Dat is toch wel wat BPM waard, toch? Of heb je liever een BPM-vrije Tesla die het allemaal nog sneller doet? Kan ook natuurlijk. Ik zou het in elk geval persoonlijk wel begrijpen…

De nieuwe Audi SQ7 is vanaf heden te bestellen en staat binnen afzienbare tijd bij de betere Audi-dealer om de hoek. En mocht je 185.362 euro nou te veel van het goede vinden, dan kun je ook voor een ‘gewone’ Q7 gaan. Alleen weten we nog niet wat die kost, dat heeft Audi nog niet bekendgemaakt.

Tot die tijd; KOOP DAN!!1!