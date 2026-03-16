HEET! Abarth werkt aan sportieve versie (met verbrandingsmotor!) van toffe Fiat

Deze keer geen getunede 500 of elektrische herrieschopper?

Wie vandaag de dag een nieuwe Abarth op de kop wil tikken, kan het na jaren van 595-speciaaltjes alleen nog doen met EV’s. Het performancemerk van Fiat verkoopt enkel nog de 500e en 600e. Daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Abarth zou de taak krijgen om een hete versie van de Fiat Grande Panda te bouwen.

Anonieme bronnen vertellen dit verhaal aan Autocar. Op dit moment zou Abarth nog werken aan de ontwikkeling van de auto voordat ie is goedgekeurd door de directie voor de productie. Fiat- en Abarth-Europa-baas Gaetano Thorel reageert als volgt op het gerucht: ”We gaan zeker het Abarth-nalatenschap op iets anders gebruiken. Dat is alles wat we nu kunnen zeggen.”

Abarth Grande Panda met benzinemotor?

Vaak wanneer iemand zegt ”meer ga ik er niet over zeggen” komt er nog een stortvloed aan informatie. Zo ook bij Thorel. Abarth heeft namelijk door het nieuwe platform van de grote Panda de mogelijkheid om te kiezen uit een elektrische, hybride en benzineversie.

Thorel vervolgt: ”Wanneer je met een Abarth-liefhebber praat, weet je dat het meer is dan een performancemerk: het is altijd een tuningmerk geweest. Mensen die voorheen Abarths kochten houden ervan om de motor te verbeteren. Met elektrische auto’s kun je dat niet doen.”

De Fiat/Abarth-baas gaat nog verder: ”De elektrische Abarths zijn performanceauto’s, maar Abarthista’s kunnen ze niet aanpassen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid om weer een Abarth te bouwen met een verbrandingsmotor. Alleen als we het [de motor red.] het juiste DNA kunnen geven. Als het technisch mogelijk is en we zijn beschikbaar, dan gaan we het doen.”

Het platform van de Grande Panda

Dat klinkt veelbelovend, toch? Als we vervolgens naar de Stellantis-leidinggevende luisteren, horen we wat anders. De grote baas heet Olivier François en hij zegt juist: ”Wanneer het op het bieden van hoge prestaties aankomt, zijn elektrische auto’s de beste die je kunt aanbieden, maar we zijn ervan bewust dat Abarth-klanten ook het geluid en de rauwe rijervaring willen, dus we kijken naar manieren om deze klanten tevreden te stellen.”

Kortom, het staat nog niet vast of de Abarth Grande Panda er alleen met een elektromotor of alleen met een verbrandingsmotor komt, maar dat er eentje komt, lijkt zo goed als zeker. Als er inderdaad zo’n sportieve Grande Panda komt, is dat de eerste hete versie op dit platform. De crossover staat namelijk niet op dezelfde basis als de Alfa Romeo Junior of Lancia Ypsilon. Nee, hij deelt zijn basis met de Opel Frontera en Citroën C3. Ik verwacht daar dan weer geen lauwwarme versies van.

Hoofdfoto: Fiat 500 Abarth 595 gespot door @louwmedia