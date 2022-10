Klibansky haalt nieuwe McLaren 765LT Spider op

Sommigen hebben ook een zwaar leven. Klibansky heeft een nieuwe McLaren 765LT met MSO-behandeling.

We hebben in Nederland genoeg artiesten waar we erg trots op mogen zijn. Toevallig zien we er nu een paar op een rij op de foto. Het zijn namelijk Joseph Klibansky en Rico Verhoeven. Rico Verhoeven is naast topsporter ook artiest. Als je ziet wat hij van het gezicht van zijn tegenstander kan boetseren, kun je niets anders hebben dan diep respect. Daarbij is het ook nog een gezellige en toffe gast.

Dat ziet bij Klibansky ook wel goed, want naast kunstenaar is hij ook fervent petrolhead. Kijk, dat vinden we nu weer cool! Daarbij zien we dat hij erg van witte auto’s houdt. Dat is met zijn nieuwste aanwinst, een McLaren 765LT Spider, niet anders.

Wit. Uiteraard!

De McLaren 765LT is de snellere, sterkere, lichtere en gavere versie van de McLaren 720S, ook al geen verkeerde auto. Maar in de wereld van 765LT’s, is die van Klibansky erg bijzonder. Het gaat namelijk om eentje die onder handen is genomen door MSO, wat staat voor McLaren Special Operations.

Net zoals de andere auto’s die wij kennen van Joseph Klibansky is de auto wit van kleur. Maar het mooie komt tot uiting bij het interieur. Daar is namelijk niet alleen gekozen voor wit. Het wit wordt namelijk gecombineerd met paarse details. Dus paarse stiksels, paarse afwerking en paars carbon. Met name de schaalstoelen van paars koolstofvezel met witte bekleding zien er erg tof uit.

Paarse details McLaren 765LT van Klibansky

Ook leuk, met het witte leder kun je nu duidelijk zien dat er nog een opbergvakje is onder de middenconsole. Alles in leer uitgevoerd, natuurlijk. Het stuurwiel is een symbiose van zwart alcantara en paars carbon.

Over alcantara gesproken, dat materiaal wordt gebruikt voor het dashboard. Het is overigens niet alleen maar paars carbon, er is ook zwart carbon voor de A-stijlen en de kappen voor de buitenspiegels.

Dan nog even de specificaties voor de liefhebber. De McLaren 765LT Spider heeft een 4.0 V8 met twee turbo’s, goed voor een vermogen van 765 pk en een koppel van 800 Nm.

Daarmee sprint het 1.230 kg wegende apparaat in 2,8 seconden naar de 100 km/u en kun je een topsnelheid halen van 330 km/u. Gemiddeld moet je echter een keurige 1 op 7,7 kunnen halen. Het is niet de eerste witte auto van Klibansky, denk aan zijn 458 Italia, 488 Pista, 812 en een 720S.

Fotocredits: Louwman Exclusive via Instagram.

