Wat je moet weten over de Peugeot 508 (SW) HYbrid

Na de 3008 komt de 508 er ook als plug-in hybride.

Zowel de reguliere 508 als de 508 SW HYbrid krijgen een stekkerbehandeling van Peugeot. De Fransen combineren een 180 pk PureTech-motor met een 110 pk elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt uit op 225 pk. Of de 508, net als de 3008, een krachtigere variant krijgt met 300 pk is op dit moment nog niet bekend.

Peugeot stelt dat de hybride ongeveer gelijk zal zijn qua rijkosten in vergelijking met de BlueHDi 130 EAT8-aandrijflijn. Men gaat er dan van uit dat je 35 procent elektrisch gaat rijden en de overige tijd gebruik maakt van de benzinemotor. Die berekening is op basis van 30.000 jaarlijkse kilometers.

De plug-in hybride beschikt over een 11,8 kWh batterij en de actieradius bedraagt 54 kilometer voor de Berline. Met de SW kom je iets minder ver, namelijk 52 kilometer volgens de WLTP. Met een Wallbox (6,6 kW, 32A) is de batterij in minder dan 1 uur en 45 minuten opgeladen.

De bagageruimtes van de hybrides zijn gelijk aan die van de reguliere varianten, ondanks de aanwezigheid van een accupakket. Voor de Berline is dat 487 liter en de SW heeft 530 liter bagageruimte.

In Nederland mikt Peugeot met deze auto op de zakelijke rijder, want de 508 plug-in hybride komt met drie zakelijke uitrustingsniveaus. Namelijk Blue Lease Allure, Blue Lease GT Line en Blue Lease GT. Helaas zijn de prijzen en directe beschikbaarheid van de Peugeot 508 HYbrid en 508 SW HYbrid niet bekend.