Nieuwe Mini wordt weer een echte Mini

De huidige Mini was volgens Mini-adepten niet Mini genoeg.

Zelden was een retro-auto zo goed in de markt gezet als de New Mini van BMW. De Duitsers werkten samen met Rover in de jaren ’90 en dat ging niet al te best. BMW beëindigde de samenwerking en verkocht Rover voor 10 pond aan de Phoenix Group. Land Rover werd verkocht aan Ford, maar het lekkerste hield BMW voor zich zelf: Mini.

De eerste variant die in 2000 het levenslicht was briljant. Sterker nog, de eerste generatie (R50) was dermate geslaagd, dat de tweede generatie (R56) er sprekend op leek. Pas bij de derde generatie (F56) van de New Mini zien we duidelijk visuele verschillen. Maar of de Mini er mooier op is geworden? Bwoah, de neus moest heel groot zijn (voetgangersveiligheid), maar het geheel lijkt een beetje uit proportie. Ook is de Mini iets te groot geworden.

Gelukkig gaat daar waarschijnlijk verandering in komen. Dat meldt Autocar. In een interview met het Britse magazine laat Mini-baas (baas van Mini, het is geen kleine man) Bernd Körber weten dat de Mini eigenlijk te groot is te worden en dat hij het liefst de Mini weer ietsjes ziet krimpen. Volgens Körber zijn de proporties niet helemaal correct meer. Met name de frontoverhang van de driedeurs hatchback zit hem het meeste dwars.

Op dit moment worden er discussies gehouden omtrent proporties en design. Het zogenaamde packaging: de architectuur van de gehele auto. Wat komt waar, waar zijn de bevestigingspunten voor alles: dat soort dingen. Of de Mini daadwerkelijk kleiner wordt, laar Körber even in het midden, maar hij bevestigt dt de nieuwe Mini er in elk geval kleiner uit lijkt te zien.

Naast de Mini hatchback komt er een hele familie van Mini’s. Een vijfdeurs uitvoering, een cabriolet, een stationwagon (Clubman) en de crossover (Countryman). Daarnaast wordt er een crossover bóven de Countryman verwacht. De elektrische variant van die auto zal waarschijnlijk ‘Traveller’ gaan heten en nauw verwant zijn aan de volgende generatie van de BMW i3. Met name in China en de VS schijnt men een grotere Mini-crossover te wensen dan de Countryman. De vierde generatie Mini wordt verwacht rond 2023. De auto zal gebouwd worden in het Verenigd Koninkrijk (Oxford), China en Nederland (Born).

Afbeeldingen van boven naar onder:

Hoofdfoto: Mini Cooper S (R53) ’02 en Mini Cooper S ’14 (F56)

Rover New Mini Concept ’97

Mini Cooper (R50) ’00

Mini Cooper (R56) ’06

Mini Cooper (F56) ’14

Meer lezen? Check hier onze special over het ontstaan van de New Mini!