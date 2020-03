Zoveel EV subsidie krijgt de particulier

De spreekwoordelijke kogel is door de spreekwoordelijke kerk. Zoveel geld gaan particulieren krijgen om een elektrische auto aan te schaffen.

We moeten met zijn allen aan de elektrische auto. Dat blijkt het bericht dat wij ontvangen van de Rijksoverheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldt dat particulieren financieel gesteund worden om een gebruikte elektrische auto te kopen. Dergelijke plannen waren al bekend, nu is het officieel.

Middenklasse

Deze subsidie is een onderdeel van het klimaatakkoord. Het zou gaan om auto’s uit de ‘middenklasse’. Minister van Veldhoven wil dat elektrische auto’s ook bereikbaarder zijn voor de particuliere koper. Die hikken tegen de hoge aanschafprijzen aan. Ook is er veel onduidelijkheid over de batterij. Daar komt nu een “check” voor, zodat de particuliere koper weet waar hij aan toe is.

Subsidie

De subsidie is 4.000 euro voor een nieuwe elektrische auto. Voor een gebruikte auto krijgt een particuliere koper 2.000 euro. Uiteraard zitten er nog veel meer haken en ogen aan. De cataloguswaarde van de EV moet destijds tussen de 12.000 en 45.000 euro hebben gelegen. De actieradius moet minimaal 120 kilometer bedragen. EV subsidie op een Renault Twizy kan dus lastig worden.

Misbruik

Om te voorkomen dat mensen misbruik gaan maken van deze genereuze regeling, zijn er nog meer voorwaarden. Zo moet de elektrische auto “enkele jaren” bij dezelfde eigenaar blijven. Hetzelfde geldt voor particuliere leaserijders van een gebruikte EV (ja, dat marktsegment bestaat ook). Om aanspraak te maken op de vergoeding, moet je er minimaal 4 jaar mee rijden. Als de lease wordt afgebroken of de auto wordt doorverkocht, dient een gedeelte van de subsidie terug betaald te worden.

Batterijcheck

Dan die batterijcheck. Net als bij je laptop of smartphone wordt de kwaliteit van de accu telkens minder. Maar bij de ene auto is dat meer dan andere. Ook schijnt het voor veel mensen een drempel te zijn om een EV aan het schaffen. De batterij valt onder de BOVAG-garantie. In veel gevallen is deze garantie uit te breiden. Op dit moment werkt de Bovag aan een uniforme batterijcheck.