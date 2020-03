Gelekt: De Fiat 500e kan 320 km rijden met een volle accu

Nadat op maandag de plaatjes uitlekten, weten we nu ook wat er onder de motorkap van deze kleine Italiaan ligt. De Fiat 500e heeft een actieradius van maar liefst 320 kilometer, meer dan bijvoorbeeld de Twingo Z.E..

Over de uiterlijke wijzigingen kunnen we kort zijn. Collega @Willeme schreef daar immers maandag al over. Nog even de hoofdpunten: in grote lijnen nog steeds een Fiat 500, met wat details die het anders maken. Grootste verandering zien we bij de koplampen. Die ronde unit uit de ‘reguliere’ 500 is in tweeën gesplitst. Het ‘oog’ en het onderste ‘ooglid’ bevinden zich onder de motorkap, het bovenste ooglid zit in de motorkap. Oh, en op de neus staat niet langer Fiat, maar 500.

Nu maken Italiaanse media melding van de specs, aldus onder meer Motor1. Maar om te beginnen bij ietwat verwarrend nieuws: deze 500e moet je los zien van de reguliere 500. Dit is dan ook geen vervanging voor de 500. Die gaat Fiat nog steeds in Polen bouwen, de 500e wordt in Turijn geproduceerd.

Deze 500e is dan ook niet simpelweg een reguliere auto met een grote accu erin gedrukt. Nee, deze Italiaan is compleet nieuw en ontwikkeld als elektrische auto. Dit model is dan ook 6 centimeter langer én breder dan de ICE-variant, terwijl de wielbasis 2 centimeter langer is. De lengte is nu 3,63 meter, de breedte is 1,69 meter en de hoogte is 1,48 meter.

De nieuwe 500e krijgt één 118 pk-elektromotor. Naar welke wielen het vermogen gaat, is niet bekend. Deze motor is gekoppeld aan een 42 kWh-accupakket, waardoor de elektrische Fiat 500e een WLTP-actieradius heeft van 320 kilometer. Thuisladen duurt veertien uur met deze Fiat. Met een 85 kW-snellader is de 80 procent in 35 minuten te halen. Nul naar honderd kilometer per uur lukt deze kleine Fiat in 9 seconden, de maximale snelheid is 150 km/u.

Binnenin krijgt de bestuurder twee schermen te zien. Achter het stuur is een 7 inch-scherm ter vervanging van het instrumentenpaneel. Rechts daarvan is het infotainmentscherm, dat 10,25 inch groot is. Qua tech krijgt de 500e het nieuwe Uconnect 5-multimediasysteem mee, dat met internet en smartphones kan verbinden. Deze kleine Fiat krijgt daarnaast veel rijhulpen mee, zoals automatisch remmen en blind-spot monitoring. Rijden gaat met drie rijmodi: Normal, Range en Sherpa. Sherpa verbruikt zo min mogelijk energie om de accu te besparen, denk aan een tragere auto en geen airconditioning.

Dan over naar de prijs. Volgens Automotive News Europe begint Fiat met een Prima-model. Deze launch edition kost 37.900 euro in Italië. Leveringen starten deze zomer. Later volgen er ook goedkopere modellen en start de verkoop in de rest van Europa. De prijs valt uiteindelijk dus nog lager uit dan die 37.900 euro. Hopelijk kunnen ze met deze 500e dan nog wél winst maken.

Als we kijken naar de concurrentie, dan heeft deze Fiat wel goede papieren in handen. Neem de Renault Twingo Z.E.. Deze heeft een WLTP-actieradius van 180 kilometer. Dat is net iets meer dan de helft van die van de 500e. De Honda e komt qua prijs met 34.500 euro in de buurt van de Fiat. Maar deze heeft ook een kleinere actieradius, met ‘maar’ 220 kilometer.

De grootste concurrent is misschien wel de Renault Zoe, met een actieradius van 395 kilometer voor een prijs van 33.590 euro. Alles hangt dus uiteindelijk af van wat de 500e nou echt gaat kosten en of die uitgelekte specificaties inderdaad kloppen. Maar één ding is zeker: de tijd dat er weinig keuze was in kleine elektrische auto’s, is inmiddels wel voorbij.