Zoveel geld heeft één Nederlandse tolweg al opgeleverd in minder dan een jaar tijd

Binnenkort gaan de inkomsten nog verder stijgen.

De tolweg A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg – beter bekend als de Blankenbergtunnel – is voor nog lang niet iedere weggebruiker bekend. Het systeem werkt ook net even anders dan de tolpoortjes op vakantie. Misschien verklaart dat waarom er zoveel gebruikers van de tunnel niet betalen.

Het ritje door de tunnel kost maar € 1,51 voor auto’s. Vrachtwagens betalen € 9,13. Maar we hebben in Nederland toch de MRB? Klopt, maar omdat deze tunnel zo ontiegelijk duur was, moet ‘ie zichzelf terugverdienen middels tol. En dat gaat lekker vlot.

Geen tolpoortjes

Het systeem werkt bijna volledig digitaal. Een camera registreert je op de weg en stuurt een Tikkie. Je kunt het betaalverzoek voor zijn door van tevoren te betalen. Kennelijk vinden we dat nog wat te moeilijk. Eén op de vijf tolweggebruikers ‘vergeet’ te betalen voor het weggebruik. En dat is lekker voor de staatskas.

Jan Strijk is hoofd-Tolheffing van de RDW. Hij begrijpt niet dat mensen niet gewoon betalen. Tegen de NOS zegt hij: “Er staan veel borden in de omgeving. Niet alleen bij de tunnel, maar ook al eerder langs wegen eromheen. Als je die mist is dat jammer, maar het systeem heeft wel als groot voordeel dat we hier een tolweg hebben waar je gewoon kunt doorrijden.”

De inkomsten van één jaar tolweg in Nederland

Ieder ritje over het nieuwe deel van de A24 moet je € 1,51 betalen als je met een auto of motor rijdt. Vrachtwagens en ander zwaar vervoer moeten zoveel mogelijk wegblijven. Daarom betalen voertuigen van 3.500 kilo of meer € 9,13 per rit. Wie niet betaalt, krijgt na een betaalherinnering, een boete van € 35 opgestuurd.

Er zouden inmiddels 9 miljoen tolritten zijn geweest. Uiteindelijk is daar allemaal tol voor betaald. Als je er vanuit gaat dat dit allemaal auto’s zijn, is er € 13.590.000 mee opgehaald. Zouden het allemaal 3.500+ kilo voertuigen zijn geweest, dan zou er € 82.170.000 binnen zijn gekomen.

Van die 9 miljoen ritjes zijn er 1,9 miljoen niet meteen betaald. Van die groep betaalt het merendeel wel na de herinnering. Er bleven 200.000 A24-gebruikers over die niet betaalden. Naast het toltarief betalen zij € 35 boete. Dit is dus nog eens € 7.000.000 voor de overheid. In totaal kom je daarmee op een bedrag tussen de 20,5 en 89,1 miljoen euro.

Nog meer boetegeld

De inkomstenbron gaat vanaf 7 december dit jaar waarschijnlijk nog een boost krijgen. Vanaf dan stopt de RDW met het sturen van een herinnering en gaat meteen bekeuren. Als ze dat vanaf het begin hadden gedaan, waren er dus 1,9 miljoen weggebruikers beboet. Dan zouden de inkomsten nog eens bijna 60 miljoen euro hoger liggen.

De grap is: de tolheffing stopt pas wanneer de kosten voor het aanleggen van de weg terug zijn verdiend. De overheid verwacht dat dit pas over 25 jaar het geval is. Er moet namelijk een bedrag van 300 miljoen euro worden terugverdiend, lezen we op Infrasite.nl. Dat moet in minder dan 25 jaar ook wel te doen zijn, toch?

Foto: Alfa Romeo Giulia GTAm gespot door @nlhighwayspots