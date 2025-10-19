Steek je hoofd in de wolken met deze Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe

Laat alle geneuzel van het gepeupel ver achter je met deze Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe.

Oorlog, cultuuroorlog, global warming, inflatie…de woorden an sich zijn feitelijk al voldoende om je volledig uit te putten. Verspeelde energie, want eigenlijk is er maar een escape mogelijk; zo steenrijk worden dat je alle gepeupel met hun geneuzel ver achter je kan laten. In plaats van je druk maken over 29 oktober, kan je beter werken aan je plan voor wereldoverheersing. Daarna kan je namelijk je terugtrekken in een fijn optrekje en je verplaatsen in deze Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe van H.J. Mulliner.

Drop Head

Voor oude knarren was er immers Duesenberg, maar voor iedereen van onder de 80 is Rolls-Royce het ultieme symbool van opulente weelde. Het type weelde dat alles een beetje zachter maakt. Dat het mogelijk maakt nare mensen gewoon uit je leven weg te kopen, vervelende banen niet te doen en politieke macht te kopen om je ideeën op democratische wijze te bevorderen.

Win-win

Ben jij nu zo’n windmolenfarm eigenaar en al aanbeland in deze benijdenswaardige positie, kan je nog even deze Roller kopen bij Sotheby’s. Een moderne is immers te poenig. Maar een klassieke straalt tegelijkertijd nog meer klasse uit en roept vermoedelijk iets minder haat op die je dan weer zou moeten afkopen. Win-win dus.

Rivièra

Dit exemplaar komt uit 1962. Het is de laatste Silver Cloud die door coachbuilder Mulliner werd omgetoverd tot een drop top. We gebruiken de Amerikaanse aanduiding want de eerste eigenaar was een Amerikaan genaamd Boyd Hipp. Hij haalde de Rolls persoonlijk op in Crewe en bracht deze per HMS Queen Elizabeth naar South Carolina.

Acht jaar later is de auto verkocht aan een eigenaar in Florida en op enig moment van kleur veranderd van Velvet Green naar goud metallic. In 2015 kwam de auto terug over de grote plas richting Italië en een jaar later verkocht aan de huidige eigenaar, die de auto vooral gebruikt heeft aan de Franse Rivièra. Zoals het heurt.

Superdeal?

De auto staat nu dus bij RM Sotheby’s. Als wij het goed begrijpen, is ‘ie onverhoopt niet verkocht per veiling, maar wordt hij nog wel te koop aangeboden in München. Wellicht is er dus een superdeal te scoren, zoals op een BMW i5. Koop dan?