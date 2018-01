Zoveel geld steekt Volkswagen in de nieuwe Golf VIII

Of VII, als je de Golf VI nog steeds als de Golf V,V beschouwt.

Volkwagen heeft vandaag weer eens een feestje georganiseerd. Je zou het wellicht niet verwachten van Germanen, maar daar zijn ze best goed in bij het merk. Zelfs nu er wat kritischer naar de onkostenvergoedingen van de opperbazen gekeken wordt. Het feestvarken is in dit geval de aanstormende Volkswagen Golf VIII.

Over 75 weken is het namelijk zo ver: de nieuwe generatie Golf rolt op dat moment van de productielijn af in Wolfsburg. Volkwagen bouwt momenteel maar liefst 2.000 Golfjes per dag, dus het is het merk er veel aan gelegen dat het nieuwe model ook weer goed aanslaat bij het publiek. Genoeg reden om de troepen, in dit geval de toeleveranciers, even bij elkaar te roepen en te motiveren om noeste arbeid af te leveren voor projectleider Karlheinz Heil Hell.

De toeleveranciers kregen mooie praatjes te horen over wederzijdse loyaliteit en dergelijke, maar wij van autoblog prikken altijd graag door de PR(iet)-praat heen om in te zoomen op de meat and potatoes: 1,8 miljard Euro stopt Volkswagen in de ontwikkeling van de Golf. Maar is dat veel?

Ja ende neen. in het verleden gaf Volkswagen ook al vergelijkbare bedragen uit (in reële termen) aan de ontwikkeling van de andere generaties Golf. ‘Ironisch’ genoeg zijn het vaak juist deze volumemodellen waar het meeste in geïnvesteerd wordt qua ontwikkeling. Mercedes stopte in de nieuwe E-Klasse bijvoorbeeld ongeveer één billi, voor een nieuwe Ferrari moet je eerder denken aan enkele honderden miljoenen.

Toch is het in het licht van alle boetes die Volkswagen moet/moest betalen goed nieuws dat ze flink de knip trekken voor de nieuwe Golf. In tegenstelling tot wat overheden en bedrijven je graag vertellen levert minder geld uitgeven meestal ook een minder goed product op. Of niet, W210 E-Klasse?