Red Bull Racing vangt bot bij Strategy Group theekransje

We kunnen er wel van uitgaan dat dit geen goed nieuws is voor Max Verstappen.

Er heerst weer veel verdeeldheid in de Formule 1. ‘What else is new?’, zou je kunnen zeggen. Nou, toch wel iets wat potentieel belangrijk kan zijn in de nabije toekomst, maar daarover hieronder meer. Eerst even het Red Bull nieuws behandelen.

Het gaat allemaal, uiteraard, weer om de motoren. Christian Horner hamert er al tijden op dat het oneerlijk is dat Mercedes en inmiddels ook Ferrari een voordeel hebben op dit vlak. Kennelijk heeft de Brit er nog altijd geen vertrouwen in dat Renault volgend jaar het gat kan dichten. Bij de pow wow tussen de topstukken die gisteren plaatsvond heeft Horner volgens Auto-Motor-und-Sport namelijk wederom aangedrongen op het verhogen van de motorenlimiet van drie stuks naar vier stuks.

Naar verluidt heeft Ferrari er echter voor gezorgd dat dit plannetje niet doorgaat. Als we Horner moeten geloven zal dit betekenen dat Max en Daniel opnieuw wat races vanaf achterop de grid moeten aanvangen in 2018. Waar hij zich echter in vergist is dat wij als fans daar absoluut niet op zitten te wachten. Oké, oké, als Max kan strijden om de titel is zoiets natuurlijk vervelend, maar zo niet is het juist extra vermakelijk om hem door het veld te zien snijden, niet?

Ook de haaienvin is kennelijk weer aan de oppervlakte verschenen tijdens de meeting. Duh-duh…Duh-duh…Mensen die dachten dat het ding dankzij McLaren voorgoed verdwenen was, mogen even gaan balen: er is nog niks definitief besloten, maar in 2019 komt ‘ie waarschijnlijk gewoon weer terug. Tevens zijn er keiharde spijkers met koppen geslagen op het vlak van versimpelde barge boards en wing endplates. Ontwerpen van McLaren respectievelijk Ferrari worden vanaf 2019 de standaard op alle auto’s.

Toch gaan we gelukkig nog niet helemaal naar een eenheidsformule. Een idee van Ross Brawn om ook een gestandaardiseerde simpele voorvleugel in te voeren is keihard afgeschoten door Ferrari, dat hiervoor naar verluidt zelfs haar speciale vetorecht heeft gebruikt. En daarmee komen we zoals beloofd op misschien wel het interessantste puntje van dit hele verhaal: Ferrari’s vetorecht ligt onder vuur.

Reeds in november heeft uitgerekend voormalig Ferrari teambaas en zittend FIA president Jean Todt aangegeven dat er wellicht eens moeten worden nagedacht of Ferrari’s vetorecht nog wel past in de sport. Ferrari verkreeg dit recht in de jaren ’80, toen het min of meer ‘alleen stond’ tegenover alle teams die met de Cosworth V8 aan de start verschenen. Sindsdien hebben ze dit recht altijd gehouden en het is (dus) ook opgenomen in het huidige ‘Concorde Agreement’ dat nog geldig is tot en met 2020.

De vorige keer dat Ferrari gebruik heeft gemaakt van het vetorecht deden ze dat om de voorgestelde maximale prijs van elf miljoen per jaar voor klantenmotoren af te schieten in 2015. Die prijs zou ongeveer een halvering van het ‘normale bedrag’ betekend hebben en Ferrari dus een flinke som geld gekost hebben. Uiteraard waren ook de andere fabrikanten geen fan van dit voorstel, maar Ferrari was de enige die het kon tegenhouden met hun veto.

Als Todt erin slaagt een streep te trekken door het vetorecht, zou dat weleens implicaties kunnen hebben voor de toekomst van Ferrari in de F1 en daarmee de toekomst van de F1 zelf. Vind jij het een strak plan om de archaïsche regel af te schieten, of kunnen ze wat jou betreft beter Todt afschieten? Laat het weten, in de comments!