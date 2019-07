Zoveel geld tikt Zandvoort volgende week binnen

Chasin' that paper.

Het zijn spannende tijden voor iedereen die zich ingeschreven heeft om een ticket te kopen voor de Nederlandse Grand Prix van 2020. Volgende week dinsdag krijgt iedereen te horen of ze daadwerkelijk hun geld af mogen geven aan vastgoedmagnaat Prins Bernhard en diens kornuiten in ruil voor (een) kaartje(s). De organisatie laat vandaag al weten dat de gelukkigen die Max mogen zien winnen in de duinen woensdag al een betaallink krijgen, die vervolgens binnen vijf dagen geëxecuteerd moet worden. Doe je dat niet, dan is je kans verkeken. Dus, zo laat het team van de Heineken Dutch Grand Prix weten, is het slim om je identifier in je koffer te doen als je op vakantie gaat.

Het is duidelijk, de organisatie kijkt natuurlijk vooruit naar het moment dat de koffers met geld binnenrollen. Tegenwoordig is dat allemaal wat makkelijker dankzij die wielen onder sommige koffers. Maar hoeveel geld harkt Zandvoort ongeveer binnen volgende week? Autoblog bedacht een uiterst geheime formule en rekende het voor je uit. Als eindresultaat kwamen we tot 33.333.333,33 Euro.

Denk jij dat dit mooie bedrag genoeg is om Liberty Media én de noeste arbeiders die de Arie Luyendijk bocht van een banking moeten voorzien te betalen? Of denk je dat Prins Bernhard al lang weet dat de overheid een stokje steekt voor de race en met de geldkoffers vanaf Bernie’s Beach afmeert naar Argentinië? Laat het weten, in de comments!