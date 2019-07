Verstappen naar Bleekemolen: “Je lult uit je nek”

Daar mag de oude Bleek het mee doen.

De Grand Prix van Oostenrijk voelde als een frisse douche na een lange zomerse dag zwoegen op kantoor voor de F1 fan. Natuurlijk was het voor ons Nederlanders extra leuk dat Max Verstappen won, maar los daarvan was het ook prettig om in de negende race van het seizoen eindelijk iemand anders dan Mercedes te zien winnen. Niet dat we de Silberpfeile het succes niet gunnen, ze hebben de zaakjes gewoon het beste voor elkaar. Het zou echter wel fijn zijn als ze moeten vechten voor het succes óp de baan, in plaats van alleen in de fabriek.

Bij sommige races was dat overigens wel het geval. In Bahrein bijvoorbeeld was Ferrari eigenlijk het snelst. In Azerbeidzjan zat team rood dicht in de buurt en in Canada had Vettel moeten winnen. Na de Grand Prix van Frankrijk echter was dat allemaal heel snel vergeten. Er werd ons een snorefest van zeldzaam niveau voorgeschoteld met een inmiddels veel te standaard voelend eindresultaat: Hamilton P1, Bottas P2. Het voelde alsof de vorige races ook zo waren verlopen en erger nog, wat moest het nu worden met de rest van het seizoen?

In Oostenrijk werd de vrees dat we alleen nog maar Mercedes-optochten gaan zien, in ieder geval voor eventjes, weggevaagd. De overwinning van Red Bull Racing en Max na een mooi gevecht met Leclerc in de Ferrari was precies wat de sport nodig had. Misschien wel…verdacht precies? Hoe kan het dat Mercedes opeens van het dominante team afgleed naar de derde macht?

Mercedes zelf gooide het op koelingsproblemen. En inderdaad, het bodywork van de W10 EQ Power+ was in het motorkapgebied flink opengewerkt met extra kieuwen en dergelijke. Bij Ferrari en zeker bij Red Bull Racing was dat minder het geval. Misschien dat dit net het verschil maakte. Of was er stiekem meer aan de hand? Gisteren opperde Michel Bleekemolen bij Ziggo’s F1 café dat er op de achtergrond een meer sinistere grondslag was voor Merc’s matige weekend.

Van ‘hogerhand’ zou team zilver volgens de oude Bleek zijn ingefluisterd dat het goed zou zijn als zij de motoren even een weekendje terug zouden schroeven. De race in Frankrijk was natuurlijk dodelijk voor de kijkcijfers. Dat is in belang van niemand die in de F1 actief is, dus ook niet van Mercedes zelf. Voor het grotere goed van de sport even een GP verliezen zou verschillende stakeholders wel goed uitkomen.

Persoonlijk vind ik het een uitermate geloofwaardig verhaal, dit is per slot van rekening de Formule 1. Ik zeg al jarenlang dat Mercedes soms expres verliest en zoveel mogelijk doet alsof het allemaal moeilijk is, opdat de FIA de regels niet enorm wijzigt om hun in de wielen te rijden zoals in het verleden altijd gebeurde na dominantie van één team. Maar goed, ik heb dan ook een aluminium hoed. Jos Verstappen daarentegen meent dat Michel Bleekemolen slap uit zijn nek lult, zo laat hij weten via Twitter:

Sorry hoor Michel bleekemolen. Wat lul jij uit je nek — Jos Verstappen (@MaVic009) July 12, 2019

Waarom Jos er zo hard invliegt weten we niet, wellicht denkt hij dat de uitspraken van Bleek de prestatie van Max een beetje devalueert. Denk jij dat Mercedes bewust heeft ingehouden in Oostenrijk, of ben je het eens met ons Jos?