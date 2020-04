Wanneer kunnen bedrijfswagens weer gekeurd worden?

Dankzij het coronavirus was het een tijdje namelijk niet mogelijk om bedrijfswagens te laten keuren.

Ondanks dat de toon van Ferd Grapperhaus zeer serieus en somber was, lijkt het alsof er links en rechts weer wat lichtpuntjes aan de horizon zijn te ontwaren.

Zware bedrijfswagens

Zo ook bij de RDW. Daar was het een tijdje niet mogelijk om een auto te laten keuren voor import. Voor personenwagens is dat inmiddels weer iets soepeler geregeld. Het is vanaf nu ook ook weer mogelijk om zware bedrijfswagens en zwaren aanhangwagens te keuren., Het sinds 28 april weer mogelijk om afspraken te maken en in te plannen.

Lichte bedrijfswagens

Het geldt overigens niet alleen voor zware bedrijfswagens. Ook voor de M1 en N1 categorie is het weer mogelijk. Voor wie niet bekend is met de termen (net als ondergetekende een kwartier geleden): M1 staat voor personenwagens, N1 voor lichte bedrijfswagens. In beide gevallen geldt dat als er een verbod op deelname aan de openbare weg. Denk aan een ernstige afkeuring. Als deze verholpen is, kun je je auto dus weer laten keuren.

Zelf importeren niet mogelijk

Dan het importeren van auto’s zelf, dat is nog niet helemaal 100% mogelijk. Het is voor RDW erkende bedrijven mogelijk om personenauto’s en lichte bedrijfswagens te importeren. Voor particulieren is dit echter nog niet mogelijk. Dus mocht je een mooie Partner (een Peugeot) uit Polen willen scoren, moet je dat via een tussenpersoon doen. De auto moet dan wel op de voorraad komen te staan van deze tussenpersoon.

9 RDW stations

Nog een nadeeltje: je kunt je personenauto of lichte bedrijfswagen laten herkeuren of laten importeren via 9 RDW-stations van de in totaal 16. Uiteraard gelden bij het importeren alle mogelijke richtlijnen die het RIVM heeft gesteld. Bij het maken van een afspraak wordt je ook met klem verzocht om in je eentje te komen.