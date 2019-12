Koop deze unieke Ferrari F50

Het is niet de eerste de beste F50. Of toch wel?

Van de ‘big five’ van Ferrari is de F50 een van de meest zeldzame, en daarmee ook een van de meest gewilde modellen. Er is geen bijzonder exemplaar nodig om een hoge biedingen te krijgen op veilingen. Op het eerste gezicht lijkt het hier ook te gaan om een F50 zoals alle andere F50’s: een rode met zilveren velgen. Toch is dit niet de eerste de beste F50, of eigenlijk is dat precies wél wat deze auto is. Het gaat hier namelijk om het allereerste exemplaar in productie-specificatie.

Dit prototype is de auto die in 1995, het jaar dat dit model het levenslicht zag, stond te blinken op de beurzen van Tokyo en Genève. Er zouden daarna nog 349 F50’s volgen. Deze auto was er echter niet alleen voor de show. Integendeel, de auto is stevig aan de tand gevoeld door diverse F1-coureurs. Niki Lauda, om maar iemand te noemen. Ook Gerhard Berger en Jean Alesi hebben deze F50 aan test onderworpen. De befaamde testrijder Dario Benuzzi behoort tevens tot degenen die het onderstaande stuurwiel in handen hebben gehad. Nog een detail wat deze auto bijzonder maakt is het chassisnummer. Dat is namelijk 99999. Daarmee is het de laatste Ferrari met een chassisnummer dat uit vijf cijfers bestaat.

Vorig jaar werd de auto ook al te koop aangeboden. Iedereen die toen achter het net viste krijgt 15 januari een herkansing op de veiling in Scottsdale. Dan zal deze F50 met een leuk stukje historie onder de hamer gaan. Hoeveel de auto naar verwachting gaat opbrengen is nog niet bekend. Aangezien een ‘normale’ F50 in een goede staat vaak al richting de 2 miljoen euro gaat, is de kans best groot dat je het in dit geval niet redt met dat bedrag.